Главные архитекторы стран БРИКС+ заключили в Казани меморандум о сотрудничестве

Фото: Мария Зверева

В Казани на форуме «Казаныш» главные архитекторы стран БРИКС+ подписали меморандум о сотрудничестве. Такое решение приняли на первом заседании Комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов объединения.

Кроме того, ожидается запуск информационной платформы на базе сайта Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. На ней будет собрана полезная информация для архитекторов из разных стран: об обучающих программах в университетах, международных архитектурных конкурсах, инновационных решениях, применяемых в других странах.

— Мы абсолютно уверены, что благодаря объединению и сотрудничеству наши города станут устойчивее и комфортнее для своих жителей. Среди приоритетных задач Ассоциации — создание инструментов эффективного обмена экспертизой и передовым опытом между градостроителями стран-участниц, содействие участию архитекторов в международных архитектурных конкурсах и поддержка инициатив, связанных с сотрудничеством в сфере архитектурного образования, — сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.