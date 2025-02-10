«Пшеничная» по-узбекски: «Татспиртпром» разольет классическую водку

Татарстанский алкогольный госхолдинг заключил сделку с узбекской Toshkentvino Kombinati

Фото: Реальное время

«Татспиртпром» заключил лицензионное соглашение о розливе водки под известной маркой «Пшеничная». Право на ее использование передал узбекский производитель алкоголя АО ИИ «Тошкентвино Комбинати», партнер ТСП по контрактному розливу в этой стране. Правда, законодательство Узбекистана предусматривает передачу не самого бренда, как в России, а оригинального дизайн-макета этикетки с правом хождения по месту розлива пользователя. В России правом на продажу водки «Пшеничная» по всей стране пользуется «Башспирт», заключивший лицензионное соглашение с московским заводом «Кристалл» еще в 2019 году, и второго пользователя быть не может. Предприятие сейчас делает ставку на новые торговые марки, пояснил «Реальному времени» экс-директор компании по маркетингу Станислав Кауфман. Лицензионный контракт даст возможность татарстанскому госхолдингу протестировать продажи «Пшеничной» в нашей республике, считают другие эксперты.

ТСП получил право на дизайн-макет «Пшеничной»

О том, что «Татспиртпром» готовится разливать водку под брендом «Пшеничная», стало известно из тендерной документации производителя. В канун нового года на портале госзакупок было опубликовано сообщение о проведении конкурса на разработку дизайн-макета этикетки для этой марки. Как правило, образцы этикеток заказывают перед розливом нового алкогольного напитка. Согласно документам, «правообладатель обязуется передать право использования на результат интеллектуальной деятельности — дизайн-макеты этикетки «Пшеничная», говорится в материалах.

ТСП, как получатель, собирается «использовать ее при производстве, розливе и реализации алкогольной продукции». А также обязуется выплатить вознаграждение за передачу неисключительных прав. Победитель тендера не отражается, но видно, что идет согласование пятой версии договора.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Право на использование бренда предоставил узбекский производитель алкоголя, сообщил «Реальному времени» директор по внешнеэкономической деятельности «Татспиртпрома» Шамиль Камаев. Узбекская компания является постоянным партнером ТСП по контрактному розливу.

— С 2022 года мы ведем сотрудничество с крупнейшим предприятием в Узбекистане по производству алкогольных и безалкогольных напитков АО ИИ «Тошкентвино Комбинати», оно осуществляет контрактный розлив флагманского бренда Tundra Authentic для реализации в Узбекистане, — рассказал он.

Правда, партнер из СНГ предоставил право на использование не самого водочного бренда, как делается в России, а на использование оригинального дизайн-макета этикетки узбекской компании. По словам Шамиля Камаева, такие условия пользования маркой продиктованы особенностями законодательства Узбекистана. Здесь торговую марку обозначают в виде макета этикетки, и она является предметом лицензионного соглашения с пользователями. По условиям договора, ТСП вправе реализовать водку под названием «Пшеничная» лишь в пределах Татарстана с выплатой роялти. Сумма определяется ежегодно по итогам тендерной закупки. Таким образом, ТСП после завершения необходимых процедур продолжит розлив водки под новой для себя маркой. Первые тестовые партии «Пшеничной» были разлиты в прошлом году. «В соответствии с лицензионным соглашением, на Казанском ликеро-водочном заводе в сентябре 2024 года произведена партия водки «Пшеничная» (2,5 тыс. декалитров), для реализации в торговых точках Татарстана», — рассказал собеседник издания.



На очереди еще 88 новых марок

В России правообладателем вышеназванного водочного бренда является московский завод «Кристалл». «Им он был изначально и остается до сих пор. В настоящее время перехода охранных прав в России не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе «Роспатента». При этом в патентной службе опровергли предположение о том, что ТСП мог зарегистрировать схожую марку с дополнительным наименованием. По словам специалистов, любое дополнение к слову «Пшеничная» все равно подпадает под охрану бренда, проходящего по классу МКТ 33.

В ведомстве отметили, что розлив «Пшеничной» на территории РФ возможен лишь по лицензионному соглашению с его правообладателем. Сам ТСП владеет 207 товарными знаками, среди которых наиболее известные «Тундра», «Хлебная», «Ханская», «Татарстан», следует из данных Роспатента.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Производитель подал на регистрацию еще 88 марок. Но фокус в них сделан на природные красоты России. Впервые появилась водка под маркой «Алтай», что удивило потребителей. В восприятии потребителей татарстанская алкогольная продукция ассоциируется с восточной культурой — «Ханская» и «Старая Казань» гармонично укладываются в это клише. По итогам 2024 года «Татспиртпром» оказался на первом месте по объему реализации водки в стране, продав 10,8 млн далл.

Как москвичи уступили бренд

— «Татспиртпром» будет разливать ту же самую «Пшеничную», которая разливалась на московском заводе «Кристалл», — полагает экс-директор по маркетингу компании Станислав Кауфман (ныне владелец собственного агентства).

По его словам, московский завод сейчас сменил стратегию, сделав ставку на эксперимент с новыми марками, а ТСП хочет удерживать потребителей классическими брендами. «Сейчас у «Кристалла» своя стратегия, поэтому он отдает этот бренд сильному партнеру, — рассказал эксперт. — Ведь обидно, когда о таких знаменитых брендах забывают».

Несколько лет назад московский завод через дистрибьюторскую компанию передал марку «Башспирту». Этот ход эксперты объясняли тогда желанием башкирских коллег обогнать татарстанских в продажах.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По мнению спикера, бренд, скорее всего, передан во временное управление с правом самостоятельно определять стратегию его развития. «Лицензионный контракт заключен на определенных условиях, наверное, с выплатой роялти. Но не думаю, что завод хотел заработать деньги. Главное, чтобы известные бренды отдавались сильным компаниям, а на ТСП можно положиться», — заключил он.

С января этого года новым директором московского завода «Кристалл» стал Константин Ананских. Информация о нем в Сети отсутствует. Осенью прошлого года «Башспирт» получил претензии о незаконном использовании от московского предприятия и партнера Национальной дистрибьюторской компании. Башкортостанский холдинг выпускал продукцию под брендом «Пшеничная премиум», которую зарегистрировал самостоятельно, рассказывал Ъ. Чем закончилась история, неизвестно.

Лицензионный контракт даст ТСП в перспективе возможность расширить продажи в стране, если правообладатель расширит географию хождения бренда. До сих пор татарстанский производитель обыгрывал «национальную тематику», отметил гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его словам, региональная компания стала игроком федерального масштаба. Свыше 50% продукции реализуется за пределами Татарстана. Ему нужно «отходить» от региональных марок и закреплять за собой реноме глобального производителя, считает он.

— Когда региональные рынки были закрыты, тогда «Ханская» могла царствовать в Татарстане. Но ТСП перерос уровень регионального производителя, — рассуждает он.

Хотя рейтинги показывают, что с «Архангельской» водкой можно войти в тройку лидеров продаж. Пока предприятие, по его словам, выезжает на «Тундре». Эта марка вывела его вперед по итогам 2024 года. «Где тундра, а где Татарстан. Но результаты налицо», — заметил Вадим Дробиз. И добавил, что «Пшеничную» нужно выпускать в среднем ценовом сегменте, не опускаясь в эконом-класс.