«Пшеничная» по-узбекски: «Татспиртпром» разольет классическую водку
Татарстанский алкогольный госхолдинг заключил сделку с узбекской Toshkentvino Kombinati
«Татспиртпром» заключил лицензионное соглашение о розливе водки под известной маркой «Пшеничная». Право на ее использование передал узбекский производитель алкоголя АО ИИ «Тошкентвино Комбинати», партнер ТСП по контрактному розливу в этой стране. Правда, законодательство Узбекистана предусматривает передачу не самого бренда, как в России, а оригинального дизайн-макета этикетки с правом хождения по месту розлива пользователя. В России правом на продажу водки «Пшеничная» по всей стране пользуется «Башспирт», заключивший лицензионное соглашение с московским заводом «Кристалл» еще в 2019 году, и второго пользователя быть не может. Предприятие сейчас делает ставку на новые торговые марки, пояснил «Реальному времени» экс-директор компании по маркетингу Станислав Кауфман. Лицензионный контракт даст возможность татарстанскому госхолдингу протестировать продажи «Пшеничной» в нашей республике, считают другие эксперты.
ТСП получил право на дизайн-макет «Пшеничной»
О том, что «Татспиртпром» готовится разливать водку под брендом «Пшеничная», стало известно из тендерной документации производителя. В канун нового года на портале госзакупок было опубликовано сообщение о проведении конкурса на разработку дизайн-макета этикетки для этой марки. Как правило, образцы этикеток заказывают перед розливом нового алкогольного напитка. Согласно документам, «правообладатель обязуется передать право использования на результат интеллектуальной деятельности — дизайн-макеты этикетки «Пшеничная», говорится в материалах.
ТСП, как получатель, собирается «использовать ее при производстве, розливе и реализации алкогольной продукции». А также обязуется выплатить вознаграждение за передачу неисключительных прав. Победитель тендера не отражается, но видно, что идет согласование пятой версии договора.
Право на использование бренда предоставил узбекский производитель алкоголя, сообщил «Реальному времени» директор по внешнеэкономической деятельности «Татспиртпрома» Шамиль Камаев. Узбекская компания является постоянным партнером ТСП по контрактному розливу.
— С 2022 года мы ведем сотрудничество с крупнейшим предприятием в Узбекистане по производству алкогольных и безалкогольных напитков АО ИИ «Тошкентвино Комбинати», оно осуществляет контрактный розлив флагманского бренда Tundra Authentic для реализации в Узбекистане, — рассказал он.
Правда, партнер из СНГ предоставил право на использование не самого водочного бренда, как делается в России, а на использование оригинального дизайн-макета этикетки узбекской компании. По словам Шамиля Камаева, такие условия пользования маркой продиктованы особенностями законодательства Узбекистана. Здесь торговую марку обозначают в виде макета этикетки, и она является предметом лицензионного соглашения с пользователями. По условиям договора, ТСП вправе реализовать водку под названием «Пшеничная» лишь в пределах Татарстана с выплатой роялти. Сумма определяется ежегодно по итогам тендерной закупки. Таким образом, ТСП после завершения необходимых процедур продолжит розлив водки под новой для себя маркой. Первые тестовые партии «Пшеничной» были разлиты в прошлом году. «В соответствии с лицензионным соглашением, на Казанском ликеро-водочном заводе в сентябре 2024 года произведена партия водки «Пшеничная» (2,5 тыс. декалитров), для реализации в торговых точках Татарстана», — рассказал собеседник издания.
На очереди еще 88 новых марок
В России правообладателем вышеназванного водочного бренда является московский завод «Кристалл». «Им он был изначально и остается до сих пор. В настоящее время перехода охранных прав в России не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе «Роспатента». При этом в патентной службе опровергли предположение о том, что ТСП мог зарегистрировать схожую марку с дополнительным наименованием. По словам специалистов, любое дополнение к слову «Пшеничная» все равно подпадает под охрану бренда, проходящего по классу МКТ 33.
В ведомстве отметили, что розлив «Пшеничной» на территории РФ возможен лишь по лицензионному соглашению с его правообладателем. Сам ТСП владеет 207 товарными знаками, среди которых наиболее известные «Тундра», «Хлебная», «Ханская», «Татарстан», следует из данных Роспатента.
Производитель подал на регистрацию еще 88 марок. Но фокус в них сделан на природные красоты России. Впервые появилась водка под маркой «Алтай», что удивило потребителей. В восприятии потребителей татарстанская алкогольная продукция ассоциируется с восточной культурой — «Ханская» и «Старая Казань» гармонично укладываются в это клише. По итогам 2024 года «Татспиртпром» оказался на первом месте по объему реализации водки в стране, продав 10,8 млн далл.
Как москвичи уступили бренд
— «Татспиртпром» будет разливать ту же самую «Пшеничную», которая разливалась на московском заводе «Кристалл», — полагает экс-директор по маркетингу компании Станислав Кауфман (ныне владелец собственного агентства).
По его словам, московский завод сейчас сменил стратегию, сделав ставку на эксперимент с новыми марками, а ТСП хочет удерживать потребителей классическими брендами. «Сейчас у «Кристалла» своя стратегия, поэтому он отдает этот бренд сильному партнеру, — рассказал эксперт. — Ведь обидно, когда о таких знаменитых брендах забывают».
Несколько лет назад московский завод через дистрибьюторскую компанию передал марку «Башспирту». Этот ход эксперты объясняли тогда желанием башкирских коллег обогнать татарстанских в продажах.
По мнению спикера, бренд, скорее всего, передан во временное управление с правом самостоятельно определять стратегию его развития. «Лицензионный контракт заключен на определенных условиях, наверное, с выплатой роялти. Но не думаю, что завод хотел заработать деньги. Главное, чтобы известные бренды отдавались сильным компаниям, а на ТСП можно положиться», — заключил он.
С января этого года новым директором московского завода «Кристалл» стал Константин Ананских. Информация о нем в Сети отсутствует. Осенью прошлого года «Башспирт» получил претензии о незаконном использовании от московского предприятия и партнера Национальной дистрибьюторской компании. Башкортостанский холдинг выпускал продукцию под брендом «Пшеничная премиум», которую зарегистрировал самостоятельно, рассказывал Ъ. Чем закончилась история, неизвестно.
Лицензионный контракт даст ТСП в перспективе возможность расширить продажи в стране, если правообладатель расширит географию хождения бренда. До сих пор татарстанский производитель обыгрывал «национальную тематику», отметил гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его словам, региональная компания стала игроком федерального масштаба. Свыше 50% продукции реализуется за пределами Татарстана. Ему нужно «отходить» от региональных марок и закреплять за собой реноме глобального производителя, считает он.
— Когда региональные рынки были закрыты, тогда «Ханская» могла царствовать в Татарстане. Но ТСП перерос уровень регионального производителя, — рассуждает он.
Хотя рейтинги показывают, что с «Архангельской» водкой можно войти в тройку лидеров продаж. Пока предприятие, по его словам, выезжает на «Тундре». Эта марка вывела его вперед по итогам 2024 года. «Где тундра, а где Татарстан. Но результаты налицо», — заметил Вадим Дробиз. И добавил, что «Пшеничную» нужно выпускать в среднем ценовом сегменте, не опускаясь в эконом-класс.
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