Разрыв зарплат в научной сфере Татарстана превышает десятки раз

В качестве поддержки молодым ученым выделят гранты по полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий

Фото: Динар Фатыхов

Интересная ситуация развернулась на рынке труда в научной среде Татарстана: разрыв в зарплатах между новичками и сотрудниками с опытом превышает десятки раз. Но это не отталкивает молодых специалистов — они все же «выбирают призвание». Тем временем конкуренция среди научных сотрудников колоссальная, и на одну вакансию приходится практически 20 резюме. Татарстан в этом плане превосходит другие регионы России. «Казанская научная школа известна во всем мире», — считает заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. Подробнее — в материале «Реального времени».

Размер гранта — 550 тыс. рублей

В Татарстане планируется ввести гранты на улучшение жилищных условий для молодых ученых республики. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Кабмина региона.

Размер гранта составит 550 тыс. рублей. Ежегодно планируется охватывать выплатами до 50 человек.

Выделять гранты планируется на конкурсной основе. К участию допускаются кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет.

К прочим требованиям, помимо отсутствия статусов экстремиста, иноагента, террориста и другого, относится стаж работы в науке не менее трех лет. Конкурсант должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоять на соответствующем учете.

Конкурсная комиссия может отказать участнику в признании победителем в случае низкого рейтинга результативности научной деятельности. Здесь речь идет об утвержденной методике оценки, принятой в 2023 году. Средства на грант выделяются из бюджета Татарстана.

«Выбор между призванием и зарплатой»

Подобная поддержка молодых ученых фактически является базовой необходимостью для удержания кадров в сфере — средняя зарплата аспирантов в Татарстане составляет всего 7,5 тыс. рублей. При этом средний заработок среди научных сотрудников значительно выше и достигает 94 тыс. рублей.

Как рассказал сегодня на брифинге президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, в сфере остро стоит проблема разрыва между заработными платами в зависимости от опыта и статуса ученого. По его словам, молодежь может рассчитывать как раз на подобную государственную поддержку — гранты и субсидии.

— На встречах с молодыми учеными часто возникают вопросы о деньгах. У нас заходит речь о выборе между призванием и зарплатами. Опрос показал, что благо пока еще выбирают призвание. <...> Но материальное стимулирование — одно из важнейших условий для привлечения кадров, — признал он.

Как рассказал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, в сфере остро стоит проблема разрыва между заработными платами в зависимости от опыта и статуса ученого. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Надежды в дискуссию привнес заместитель директора Казанского научного центра РАН по науке Владислав Чернов. По его словам, доходы молодых ученых все же растут — так, за последние годы зарплаты в молодежных лабораториях возросли с менее чем 30 тыс. рублей до 70 тыс. В центре регулярно разрабатываются меры материального стимулирования сотрудников.

Проблема зарплат молодых специалистов хоть и находится в фокусе внимания, все же присутствует. Вместе с тем Чернов уточнил, что уровень дохода зависит и от сферы деятельности ученого.

Нет «утечке мозгов»

На удивление, низкие зарплаты не вызывают оттока молодых кадров из республики — действительно, как и сказал Минниханов, молодежь выбирает призвание. В свою очередь заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева лишь подтвердила этот тезис: в республике после защиты диссертации остаются 84—86% научных сотрудников.

— Исходя из статистических показателей по общей численности профессорско-преподавательского состава вузов региона, удельного веса студентов, в том числе и тех, кто имеет ученую степень, за последние пять лет эта цифра не меняется. Если мы говорим об объективных показателях, то эта цифра остается стабильной, — сказала она.

В свою очередь заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева лишь подтвердила этот тезис: в республике после защиты диссертации остаются 84—86% научных сотрудников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году в государственных вузах региона численность профессорско-преподавательского состава достигала 6,2 тыс. человек, сейчас — 6,3 тыс. Также в Татарстане в 2023 году по отношению к предыдущему году увеличилось количество аспирантов в возрасте 27—29 лет — с 760 до 854.

— В России была, есть и остается качественная наука. Казанская научная школа известна во всем мире. К нам приезжают, число защищенных специалистов, в том числе из дружественных стран, по показателям, не уменьшается, а в некоторых случаях даже увеличивается, — заявила спикер.

На одну вакансию — восемь резюме

Косвенно подтверждают слова Фазлеевой и данные hh.ru. Так, в Татарстане на одну вакансию приходится 7,9 резюме в сфере «Наука и образование», в России — 8,7 резюме, сообщили «Реальному времени» в сервисе.

По направлению «Научный специалист, исследователь» конкуренция в Татарстане еще выше — 19,5 резюме на одну вакансию. Примечательно, что по стране в целом показатель значительно ниже — 13,4 резюме. Эти данные подтверждают слова Фазлеевой и о хорошей научной школе в республике.

По направлению «Научный специалист, исследователь» конкуренция в Татарстане еще выше — 19,5 резюме на одну вакансию. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Нет проблем и с молодыми кадрами — за последние 2 месяца татарстанцы опубликовали 1,6 тыс. резюме по научным специализациям. Из них 42% принадлежат соискателям в возрасте 25—34 лет. Еще 15% резюме разместили жители республики 18—24 лет. На лиц от 35 лет и старше приходится всего 33% резюме (22% — 35—44 года, 8% — 45—54 года, 3% — 55 лет и старше).

— В силу общего тренда на дефицит кадров, из-за демографической ямы в 90-х, мы наблюдаем, что работодатели расширяют границы найма как в сторону более возрастных, так и молодых кандидатов. В сфере «Наука, образование» работодатели стали в 3,2 раза чаще отправлять приглашения на работу соискателям в возрасте 19—30 лет, — прокомментировала ситуацию на рынке труда директор филиала hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.