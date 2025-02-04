Отток мигрантов и сохранение денег в России — две стороны введения пошлин на переводы иностранцев

Граждане только Киргизии и Узбекистана перевели в свои страны из России свыше $14 млрд

Фото: Татьяна Демина

Ввести трехпроцентную пошлину на денежные переводы мигрантов в России предложил депутат Госдумы Сергей Миронов — общая сумма таковых по результатам прошлого года превысила $14 млрд. Вырученные с комиссии деньги, по подсчетам чиновника, составят 45 млрд рублей. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», разделились во мнениях. С одной стороны, такая сумма действительно значительна для экономики, с другой — новые ограничения приведут к еще большему оттоку мигрантов, что в конечном счете негативно сказывается на этой же самой экономике. Подробнее — в материале.

Мигранты перевели из России в свои страны свыше $14 млрд

В России нужно ввести госпошлину на денежные переводы мигрантов, выразил свое мнение в телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Миронов. Он указал, что по итогам прошлого года граждане только Киргизии и Узбекистана перевели в свои страны из России свыше $14 млрд. При этом подавляющее большинство мигрантов, по его словам, налогов не платит.

— В 2021 году в правительстве обсуждался вопрос о допкомиссии за переводы, но Минфин это дело заволокитил. Как поднимать тарифы, акцизы, сборы для российских граждан, тут за нашими чиновниками не заржавеет, а как надо тронуть иностранцев, сразу начинают ваньку валять, — возмутился Миронов.

«Нужно ввести госпошлину на денежные переводы мигрантов», — изложил свое предложение в телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Миронов. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Справедливой суммой депутат назвал пошлину в 3% от размера перевода:

— Казна получит с переводов только в две страны — Киргизию и Узбекистан — свыше 45 млрд рублей. Неужели нам такие деньги не нужны?! Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму.

Отсутствие налогов от мигрантов — вопрос к работодателям

Сокращение оттока денег из страны с помощью пошлин — безусловно положительный момент, рассказал «Реальному времени» депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. Однако неуплата налогов, о которой говорил Миронов, по его мнению, не в полной мере является ответственностью самих мигрантов:

— Это проблема серого рынка труда, вопрос контроля со стороны работодателей. Ранее я неоднократно выступал за ужесточение контроля над мигрантами, необходимость введения более жесткой ответственности в отношении работодателей. Если эти меры принять, то увеличится налогооблагаемая база за счет мигрантов.

В продолжение мысли Шарафиев заявил, что необходимо сокращать количество мигрантов в непроизводственных сферах — там есть возможность уходить от налогов.

— Это торговля, особенно на рынках. Здесь однозначно требуется принять жесткие меры — нам не нужны мигранты в торговле, нам они нужны в сфере производства. Кстати, именно торговля является одним из источников, на которых вырастает этническая преступность, — добавил депутат.

В продолжение мысли Шарафиев заявил, что необходимо сокращать количество мигрантов в непроизводственных сферах — там есть возможность уходить от налогов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Отвечая на вопрос корреспондента о том, куда можно было бы направить средства в случае принятия закона о пошлинах, он ответил однозначно:

— Вырученные средства необходимо направить на поддержку наших бойцов в зоне СВО, например на закупку специальных технических средств, таких как беспилотники и другое. Я сейчас нахожусь с гуманитарной миссией в зоне СВО и хочу сказать, что эти вопросы закрываются силами волонтеров и неравнодушных граждан.

В целом идея Миронова, по мнению Шарафиева, «имеет право на существование, но надо внимательно изучить детали».

«Это станет третьим фактором, который ускорит отток мигрантов из России»

Не разделил энтузиазма депутатов другой собеседник «Реального времени» — главный редактор «Трудового мигранта» Закир Сариев. По его мнению, инициатива негативно скажется на российской экономике.

— Сейчас и так происходит большой отток мигрантов — первой яркой волной стали экзамены. Многие не сдают. До 30 апреля иностранцам надо легализоваться — начнется вторая волна. Пошлина станет третьим фактором, который лишь ускорит отток мигрантов из России, — предупредил он.

Вместе с тем Сариев выразил мнение, аналогичное высказыванию Шарафиева, — об ответственности за неуплату налогов:

— Кто берет на работу мигрантов? Российские фирмы. Надо работать с ними. Почему они не оформляют официально и не выплачивают налог? Иностранцев просто в угол загнали. До 30 апреля мигранты должны легализоваться в стране. А как они должны сами себя легализовать? Квартиры им сдают граждане России, на работу берут — тоже. С ними и надо работать, чтобы они выполняли обязанности перед своим же государством. Почему власти ничего не требуют от них? Корень проблем заключается в них.

Однако все же, если закон примут, вырученные средства необходимо направлять на обучающие курсы для мигрантов, выразил уверенность собеседник издания. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Однако все же, если закон примут, вырученные средства необходимо направлять на обучающие курсы для мигрантов, выразил уверенность собеседник издания. Они, в частности, помогут иностранцам успешно сдавать экзамены и осваивать необходимые для российской экономики профессии.

— В любом случае это неправильный подход — ограничивать мигрантов. Нужно работать с россиянами. Иностранцы бессильны в этих вопросах, они не могут сами себе сделать регистрацию. А она нужна — это важно для безопасности самих россиян, — подытожил эксперт.