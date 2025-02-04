Отток мигрантов и сохранение денег в России — две стороны введения пошлин на переводы иностранцев
Граждане только Киргизии и Узбекистана перевели в свои страны из России свыше $14 млрд
Ввести трехпроцентную пошлину на денежные переводы мигрантов в России предложил депутат Госдумы Сергей Миронов — общая сумма таковых по результатам прошлого года превысила $14 млрд. Вырученные с комиссии деньги, по подсчетам чиновника, составят 45 млрд рублей. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», разделились во мнениях. С одной стороны, такая сумма действительно значительна для экономики, с другой — новые ограничения приведут к еще большему оттоку мигрантов, что в конечном счете негативно сказывается на этой же самой экономике. Подробнее — в материале.
Мигранты перевели из России в свои страны свыше $14 млрд
— В 2021 году в правительстве обсуждался вопрос о допкомиссии за переводы, но Минфин это дело заволокитил. Как поднимать тарифы, акцизы, сборы для российских граждан, тут за нашими чиновниками не заржавеет, а как надо тронуть иностранцев, сразу начинают ваньку валять, — возмутился Миронов.
Справедливой суммой депутат назвал пошлину в 3% от размера перевода:
— Казна получит с переводов только в две страны — Киргизию и Узбекистан — свыше 45 млрд рублей. Неужели нам такие деньги не нужны?! Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму.
Отсутствие налогов от мигрантов — вопрос к работодателям
— Это проблема серого рынка труда, вопрос контроля со стороны работодателей. Ранее я неоднократно выступал за ужесточение контроля над мигрантами, необходимость введения более жесткой ответственности в отношении работодателей. Если эти меры принять, то увеличится налогооблагаемая база за счет мигрантов.
В продолжение мысли Шарафиев заявил, что необходимо сокращать количество мигрантов в непроизводственных сферах — там есть возможность уходить от налогов.
— Это торговля, особенно на рынках. Здесь однозначно требуется принять жесткие меры — нам не нужны мигранты в торговле, нам они нужны в сфере производства. Кстати, именно торговля является одним из источников, на которых вырастает этническая преступность, — добавил депутат.
Отвечая на вопрос корреспондента о том, куда можно было бы направить средства в случае принятия закона о пошлинах, он ответил однозначно:
— Вырученные средства необходимо направить на поддержку наших бойцов в зоне СВО, например на закупку специальных технических средств, таких как беспилотники и другое. Я сейчас нахожусь с гуманитарной миссией в зоне СВО и хочу сказать, что эти вопросы закрываются силами волонтеров и неравнодушных граждан.
В целом идея Миронова, по мнению Шарафиева, «имеет право на существование, но надо внимательно изучить детали».
«Это станет третьим фактором, который ускорит отток мигрантов из России»
— Сейчас и так происходит большой отток мигрантов — первой яркой волной стали экзамены. Многие не сдают. До 30 апреля иностранцам надо легализоваться — начнется вторая волна. Пошлина станет третьим фактором, который лишь ускорит отток мигрантов из России, — предупредил он.
Вместе с тем Сариев выразил мнение, аналогичное высказыванию Шарафиева, — об ответственности за неуплату налогов:
— Кто берет на работу мигрантов? Российские фирмы. Надо работать с ними. Почему они не оформляют официально и не выплачивают налог? Иностранцев просто в угол загнали. До 30 апреля мигранты должны легализоваться в стране. А как они должны сами себя легализовать? Квартиры им сдают граждане России, на работу берут — тоже. С ними и надо работать, чтобы они выполняли обязанности перед своим же государством. Почему власти ничего не требуют от них? Корень проблем заключается в них.
Однако все же, если закон примут, вырученные средства необходимо направлять на обучающие курсы для мигрантов, выразил уверенность собеседник издания. Они, в частности, помогут иностранцам успешно сдавать экзамены и осваивать необходимые для российской экономики профессии.
— В любом случае это неправильный подход — ограничивать мигрантов. Нужно работать с россиянами. Иностранцы бессильны в этих вопросах, они не могут сами себе сделать регистрацию. А она нужна — это важно для безопасности самих россиян, — подытожил эксперт.
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