В Татарстане планируют увеличить гранты на проекты по защите природы

Как волонтеры республики развивают экоповестку и спасают птиц в Анапе

Фото: Михаил Захаров

В прошлом году в Татарстане уже третий раз прошел конкурс социально значимых проектов «Об экологии друг другу». Сегодня семь команд-победителей отчитались о реализации своих инициатив перед депутатами Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Суммарно эковолонтеры получили в качестве гранта 300 тыс. рублей. В 2025 году эту сумму могут увеличить. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новые проекты стали «вектором в экологической культуре республики»

Победители конкурса «Об экологии друг другу» уже успели провести запланированные мероприятия в Казани и в пяти районах Татарстана. За эту возможность им пришлось побороться: на грант претендовали более 300 участников со всей республики.

— Мы их ни в коем случае не оставляем. Тех людей, которые сегодня находят время заниматься вопросами экологии, надо ценить и давать им возможности расти во всех смыслах этого слова, — заявил депутат Госсовета Татарстана, гендиректор «Татагролизинга» Азат Зиганшин.

На грант претендовали более 300 участников со всей республики, рассказал Азат Зиганшин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В республике прошло 67 экологических мероприятий, было охвачено 1,5 тыс. заинтересованных детей, подростков и представителей молодежи, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский. По его словам, новые проекты стали «вектором в экологической культуре республики».

В прошлом году суммарно эковолонтеры получили в качестве гранта 300 тыс. рублей, сообщил Азат Зиганшин, отвечая на вопрос «Реального времени». В 2025 году сумму могут увеличить — об этом заявил председатель Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев. Позже он пояснил нашему изданию, что этот вопрос предстоит обсудить с Министерством экологии и природных ресурсов.

— Гранты на 2025 год надо еще посмотреть по финансам. Это мое пожелание, я думаю, мы этот вопрос обсудим. Сегодня бюджет уже принят, но возможности здесь должны быть, — считает он.

В 2025 году сумму могут увеличить — об этом заявил Азат Хамаев. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В пришкольных лагерях хотят запустить экосмены

Особое внимание участники проекта уделили экопросвещению подрастающего поколения. К примеру, волонтеры молодежного экологического отряда «ГринЛайт» провели целый ряд творческих мастер-классов для воспитанников Дербышкинского и Лаишевского детских домов.

— В мини-теплицах мы смогли проследить процесс проращивания микрорастений. Ребята посадили семена, наблюдали за тем, как они превращаются в растения, — рассказали сегодня в Госсовете.

В рамках проекта «Экодесант» Дрожжановский техникум отраслевых технологий обзавелся зеленым уголком — пространством, где студенты могут находиться среди растений и ухаживать за ними. «Он стал символом нашего стремления создавать гармоничное пространство», — подчеркнули волонтеры.

взято с telegram-канала Минэкологии Татарстана

В Нурлатском районе Татарстана этим летом на базе пришкольного лагеря прошла первая экосмена. Посадить деревья из-за жаркой погоды не получилось, зато огород всегда был под присмотром юных любителей природы. Теперь для ребят в школьной столовой готовят блюда из экологически чистых овощей.

— Это хорошая практика. Мы будем ее продолжать в дальнейшем, потому что пришкольные лагеря проводят во всех школах, а экопрограммы пока, к сожалению, реализуются не везде. Будем предлагать, — пообещала председатель молодежной общественной организации «Будет чисто» Дилара Сатикова.



Спасение птиц и настольные игры о защите окружающей среды

Необычный проект реализовали в Нижнекамском районе: школьникам предложили придумать концепцию настольных игр с экотематикой. В финал прошли пять вариантов, которые уже печатают. В скором времени игры распространят в местных школах. А в Мензелинске в медиашколе учили, как рассказывать о природе. Юные журналисты, дизайнеры, фотографы прошли ряд занятий, а теперь развивают соответствующие проекты в социальных сетях.



Четверокурсницы Казанского федерального университета Алина Рахимова и Екатерина Зинурова успели не только провести развивающие занятия для детей, проходящих длительное лечение, но и сделать свой вклад в ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море.

— Мы отработали три смены по пять часов, отмыли в среднем семь-восемь птиц, — рассказала Алина Рахимова «Реальному времени». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— 10 января мы уехали в Сочи на три дня. Занимались реабилитацией птиц в инновационном ветеринарном центре. Чистили их от мазута крахмалом, Fairy, отмывали, кормили, давали лекарства. Отработали три смены по пять часов, отмыли в среднем семь-восемь птиц, — рассказала Алина «Реальному времени».

Если появится возможность, активистки надеются снова отправиться на помощь природе. «Атмосфера там бывает удручающая, но, помогая, мы чувствуем, что вносим свой вклад», — объяснила собеседница нашего издания.



1 / 33 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров