Сергей Павлов: «Деньги потребителей уходят не на зарплату директора, а на содержание сетей»

Замглавы Госкомитета РТ по тарифам — о том, как в Татарстане проходит реформа электросетевого комплекса

Фото: Мария Зверева

Электросетевой комплекс Татарстана, похоже, окончательно очистился от локальных игроков, зарабатывающих на передаче электроэнергии по своим отрезкам сетей. После ужесточения требований федерального законодательства к ТСО с внутреннего рынка ушли еще семь компаний (изначально работало 18, — прим. авт.). Тарифную выручку от передачи электроэнергии, около 44 млрд рублей, АО «Сетевая компания» будет распределять между 11 крупными электросетевыми компаниями. Что даст консолидация электросетевого хозяйства и почему в республике не поддерживают идею по дальнейшему повышению требований к ТСО — в интервью «Реальному времени» рассказал зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов.

«Установлена высокая планка для работы локальных игроков»

— Сергей Вячеславович, в этом году стартовала реформа по консолидации электросетевого комплекса России, которую обсуждали с 2023 года. В прессе ее назвали капитальной «чисткой», так как значительная часть ТСО изначально не могла соответствовать повышенным федеральным критериям. По данным ФАС РФ, почти 300 локальных сетевых организаций в стране лишились статуса ТСО и, вероятно, покинут рынок. Как изменилась конфигурация электросетевого комплекса в Татарстане после введения новых правил?

— Действительно, с 1 января 2025 года на рынке по передаче энергии могут работать только те организации, чьи активы соответствуют новым критериям отнесения к территориальным сетевым организациям (ТСО). Для этого компания должна иметь в собственности, а не в аренде 300 км линий электропередач и 150 МВА трансформаторных мощностей. Для понимания: примерно столько километров сетей прокладывают в год во многих отдельно взятых регионах страны. На наш взгляд, установлена достаточно высокая планка для продолжения работы локальных игроков на электросетевом рынке. Преодолеть ее могут лишь профессиональные участники.

Ужесточен доступ для тех, кто получал в свое распоряжение электрические сети после сдачи жилых комплексов или промышленных объектов, а затем «откусывал» часть ежегодной «котловой» выручки на содержание всех сетей в республике. Теперь им предоставляется право передать (или продать) сети системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО). В Татарстане ею определено АО «Сетевая компания». Компания получила этот статус на пять лет — до 2029 года.

Чтобы оставаться на рынке по передаче энергии, компания должна иметь в собственности, а не в аренде 300 км линий электропередач и 150 МВА трансформаторных мощностей. Реальное время / realnoevremya.ru

Исходя из новых критериев, статус ТСО в Татарстане получили одиннадцать электросетевых организаций. Ими стали АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (обслуживает резидентов ОЭЗ) и еще десять организаций. Это «Энерго-Про» (нарастила протяженность линий электропередачи с 200 до 300 км), «ТранзитЭнергоМонтаж», «Энерготранзит», «Интеграция» (обслуживает резидентов индустриального парка «Химград»), «СК «Энерго». Еще одной крупной ТСО стало АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский», обслуживает ОПК), работает также в Воронежской, Брянской, Белгородской, Архангельской областях, а также Горьковская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД» (произошло объединение с Куйбышевской дирекцией), Приуральский филиал ООО «Газпром Энерго» (обслуживающий преимущественно одного потребителя), ООО «Татнефть-Энергосбыт» и, конечно, СТСО АО «Сетевая компания».

Реформой установлено, что главным центром ответственности за надежное функционирование электросетевого комплекса в республике становится СТСО. Модель рынка строится по принципу «котел сверху», то есть единым котлодержателем становится СТСО. Это значит, «держатель котла» делегирует ТСО право на передачу энергии по их сетям, а затем распределяет между ними полученную прибыль. Суть этой модели заключается в том, чтобы обеспечить технологические и финансовые возможности в единых руках СТСО.

— Кому из действующих игроков пришлось уйти с электросетевого рынка республики?

— В этом году пул электросетевых компаний, обеспечивающих индивидуальных потребителей, продолжил сдуваться. Статуса ТСО лишились еще семь компаний, так как их активы не соответствовали федеральным критериям. Среди них две челнинские компании: «Камаз-Энерго» и «ПЭС-НК», которые обслуживали крупные предприятия Набережных Челнов.

Лишилась статуса и ТСО КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала АО «Туполев», обеспечивающая автономную работу Казанского авиационного завода.

Вышли из обоймы ТСО «Казанская энергетическая компания» и СК-16 (входит в группу ТЭМПО) (обеспечивали технологическое присоединение к сетям энергоснабжения в Казани).

Лишилась статуса и ТСО КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала АО «Туполев», обеспечивающая автономную работу Казанского авиационного завода. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение «Трансэнерго», филиала ОАО «РЖД» — объединилась с Горьковской дирекцией. Последняя взяла на себя все обеспечение линий РЖД в Татарстане. Тут консолидация произошла в рамках периметра РЖД.

Лишилась статуса ТСО и ГУП РТ «Электрические сети». До этого она собирала под своим крылом бесхозные сети республики. По распоряжению правительства РТ сети ГУП переданы в ведение «Сетевой компании», имущество внесено в уставный капитал. В прошлом году СТСО уже было передано более 850 километров линий электропередач организаций, которые были лишены статуса ТСО. Но расходы на выкуп ЛЭП не включали в тариф.

Нагрузка на тариф снизилась почти на полмиллиарда рублей

— Сколько денег «съедали» ТСО из энергетического «котла»?

— На содержание ТСО в 2024 году было заложено 3,1 млрд рублей, или 9% от котла. Сейчас эта сумма сократилась примерно на 0,45 млрд рублей и составила 2,7 млрд рублей. Теперь их доля в котле будет занимать порядка 5—6%. Таким образом, необходимая валовая выручка сократилась, и это плюс.

— Были ли претензии к ТСО в части обслуживания и содержания сетей?

— Нет, особых замечаний не было. Если сравнивать состояние электрических сетей с коммунальными, то тут дела обстоят на порядок лучше. Электросетевой комплекс находится в хорошей форме, здесь аварийность гораздо меньше, чем в ЖКХ. Хотя отключения случаются: среди них есть и плановые, и аварийные. Статистика показывает, что большая часть порывов в электросетях вызвана природными катаклизмами. В целом количество отключений снижается. В 2024 году чуть выросло, но в пределах нормы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сократился и срок устранения аварий. Если раньше «били в колокола», когда электричество отсутствовало один час, то теперь за это время успевают восстановить электроснабжение.

— После лишения статуса ТСО компании прекращают работать?

— Да, у них нет тарифа, а значит, нет выручки. Будут ли они ликвидироваться, не могу сказать — это их право.

— Кому передаются оставшиеся ЛЭП? Системообразующей территориальной сетевой организации?

— Не все так прямолинейно. Электросетевой рынок живой, меняющийся. Да, часть объектов перешла в собственность «Сетевой компании». Часть предприятий консолидировались друг с другом, доведя величину активов до норматива. Ситуации разные — кто-то согласился отдать безвозмездно, кто-то продает, кто–то сдает в аренду. Сам владелец должен выходить с предложением.

Но часть объектов оказались непереданными. Из «котла» они выпали, но их собственники в 2025—2026 годах будут определять, что делать.

— Если решат не отдавать? Скажут: стройте сами!

— И такое может быть.

— Как вы оцениваете итоги консолидации?

— Конечно, это плюс. Налицо положительный финансовый результат для котла. Было 18 организаций, а осталось — 11. Это значит, что на семи административно-управленского персонала стало меньше. Меньше придется платить зарплаты директорам. На рынке происходит перераспределение. Деньги потребителей уходят не на зарплату очередного директора или бухгалтера, а на содержание и обслуживание сетей. По сути, деньги из котла даем не на проедание персоналом, а на развитие сети. Это выгодно не только с финансовой точки зрения, но в плане расширения технологических возможностей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Речь о перекладывании денег застройщика в «свою» ТСО, такие схемы не пройдут»

— Что изменится при расчете платы за техприсоединение к сетям? Раньше бывшие ТСО делились своей мощностью, и плата за техприсоединение для застройщика была якобы ниже.

— Вот тут ключевое слово — «якобы». Ставки на подключение на территории республики единые. Говорить о том, что ТСО подключает дешевле, а у «котлодержателя» — дороже, несправедливо. Расчет платы для всех одинаковый.

У нас тоже возникает вопрос: почему застройщик смог через ТСО подключиться дешевле, нежели чем через «Сетевую компанию»? Такие факты были.

Объяснение простое: «конкуренты» используют другую технологию подключения. Дело в том, что тариф на подключение — это меню из 150 позиций, вплоть до сечения и количества жил в кабеле. Когда «Сетевая компания» определяет стоимость техприсоединения, то закладывает в него техническое решение, которое отвечает требованиям безопасности. А когда заявитель приходит в ТСО, то ему предлагают упрощенное техническое решение. И здесь вопрос: не придется ли переподключать дом через 10—15 лет?

По правилам, заявитель должен обращаться в ближайшую ТСО. В 95% ею является АО «Сетевая компания». И если умудряются в обход строить дешевле, то тут немало вопросов к долговечности и надежности электроснабжения объекта.

Как регулятор мы относимся к этому негативно. Каждый год мы выявляем случаи подключения потребителей через ТСО. Экономическая выгода в том, что застройщик передает объект на содержание аффилированной с ним ТСО и запрашивает тариф на содержание. По сути, речь идет о перекладывании денег от застройщика в «свою» ТСО. Теперь такие схемы не пройдут.

— Недавно глава Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявил о возможном ужесточении критериев ТСО в 2026 году. Предлагается установить минимальные требования сразу на уровне 1 тысячи км ЛЭП и 500 МВА. Как считаете, нужно ли дальше «закручивать гайки»?

— Мне пришлось присутствовать на этом заседании. Действительно, поднимался вопрос о том, чтобы вдвое поднять критерии с 2026 года, но участники рынка относятся к этому предложению сдержанно. Позиция ФАС РФ по этому вопросу до конца не сформирована. На мой взгляд, само по себе ужесточение не должно являться самоцелью.

Предлагается установить минимальные требования сразу на уровне 1 тысячи км ЛЭП и 500 МВА. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— В масштабах республики «умрет» еще больше ТСО?

— Реформа в электросетевом комплексе проходит достаточно стремительно. Еще в 2023 году статус ТСО можно было получить, имея в собственности 20 км сетей и 10 МВА трансформаторной мощности. В 2024 году минимальные требования были увеличены до 50 км ЛЭП и 30 МВА мощности. С 2025 года произошло самое сильное ужесточение: критерии по ЛЭП были повышены в 6 раз и по мощности в 5 раз. Синхронно этому проходило выбывание ТСО: сначала из 22 осталось 19 организаций, на 2024 год — 18 ТСО, а третья волна унесла самое большое количество — сразу семь компаний.

Дальнейшее закручивание гаек коснется не всех. Из правила есть исключения. РЖД, «Оборонэнерго» обслуживают монопотребителей, поэтому на них критерии не распространяются. ОЭЗ «Алабуга» тоже подпадает под это исключение до 2027 года. Самые крупные сетевые организации — «Сетевая компания» и «Татнефть-энергосбыт» — обладают огромным количеством активов.

Думаю, что новая волна затронет тех, кто работает со строителями. Это порядка четырех-пяти компаний из этого списка. Им придется либо продавать, либо объединяться, чтобы наращивать мощность. Но пока говорить об этом преждевременно. Критерии 2025 года утверждались долго. Думаю, что федеральный регулятор примет взвешенное решение.