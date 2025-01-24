«Уходят самые нужные»: в Казани простились с известным архитектором Александром Дембичем

В числе его достижений — разработка генпланов Казани, Альметьевска и Набережных Челнов

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани проводили в последний путь заслуженного архитектора Татарстана Александра Дембича, который скоропостижно скончался на 74-м году жизни. «Планку он задавал высокую. Это была ярчайшая фигура в мире градостроительства, его знали не только в стране, но и в мире», — рассказала одна из его учениц, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. На церемонии члены семьи, представители власти, коллеги и ученики вспоминали главные проекты мастера, много лет возглавлявшего кафедру градостроительства в КГАСУ, и планы, которые он не успел осуществить. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Уходят самые нужные, в этом трагедия нашей жизни»

Церемония прощания прошла в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ), которому Александр Дембич посвятил более 50 лет своей жизни. Пришедшие то и дело повторяли: он ушел из жизни неожиданно, не успев осуществить всех своих планов.

— Иногда спрашиваешь себя: «А что потом, когда тебя не будет?» Находишь смысл в том, что будет род. Все-таки должно быть продолжение. У нас, ученых, продолжение — это ученики. Вот наши девочки стоят. Та плеяда молодых ученых, которые сейчас работают в нашем университете, продолжают его идеи, — уверен ректор университета Рашит Низамов.

«Только команда Дембича это смогла сделать. Есть чем гордиться», — подчеркнул Рашит Низамов, говоря о генплане Набережных Челнов. Реальное время / realnoevremya.ru

Во время прощания вспомнили об одном из самых ярких проектов, осуществленных под руководством Дембича, — генеральном плане развития Набережных Челнов, утвержденном в прошлом году. Телеграмму с соболезнованиями отправил и мэр автограда Наиль Магдеев. «В России не было такого прецедента, чтобы вуз разработал генплан целого большого мегаполиса. Только команда Дембича это смогла сделать. Есть чем гордиться», — подчеркнул Низамов.

— Это была его песня. Жаль, что прощальная, — отозвался о генплане Челнов министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. — То, что удавалось ему, его коллегам, ученикам, с которыми он работал, достойно огромной похвалы, достойно славы. <...> Уходят самые нужные, в этом трагедия нашей жизни.

Напомним, Александр Дембич также разработал стратегию развития Казани до 2015 года и проект детальной планировки ее центра, участвовал в разработке генпланов столицы Татарстана и Альметьевска.

«То, что удавалось ему, его коллегам, ученикам, с которыми он работал, достойно огромной похвалы, достойно славы», — считает Фарит Ханифов. Реальное время / realnoevremya.ru

«Больше, чем науку, он любил человека»

— Александр Алексеевич Дембич — это человек, которого я буду помнить всю жизнь. Он очень много вложил в своих учеников, в меня лично, любил и уважал науку и нас научил этому. Он очень высоко, с большим достоинством нес это звание. Но больше, чем науку, он любил человека, — вспоминала о наставнике помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова.

Ученицей архитектора была и главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. На кафедру градостроительства к Александру Дембичу она попала, можно сказать, случайно. «Я так счастлива, что этот перевод состоялся», — призналась она.



— Он очень скромный человек, — рассказала «Реальному времени» Ильсияр Тухватуллина. — Никогда не давил, всегда давал возможность творчески проявить себя. Но при этом подсказывал, в какую сторону можно посмотреть, на что обратить внимание. Педагог от Бога.

«Будьте уверены: все, реализации чего вы хотели, будет сделано», — пообещала, обращаясь к наставнику, Ильсияр Тухватуллина. Реальное время / realnoevremya.ru

Она подчеркнула: Александр Дембич дал мощный импульс для развития кафедры. «Я уверена, что мы еще прозвучим на мировом уровне с градостроительными решениями. Так что, Александр Алексеевич, ваше дело живет. Будьте уверены: всё, реализации чего вы хотели, будет сделано», — пообещала Тухватуллина.

«Гордился тем, что здесь живет, и тем, что он делает»

— Он очень любил родной университет, Казань, Татарстан. Каждую минуту думал о том, как сделать их лучше, красивее, комфортнее. Горел, дышал этой любовью. Часами обсуждал со мной планы по Адмиралтейской слободе, генеральному плану Челнов... Гордился тем, что здесь живет, и тем, что он делает, — рассказал об отце Дмитрий Дембич.

Он поделился: буквально через месяц архитектор планировал приехать в гости, повидаться с внуком: «Уже взял билеты. К сожалению, не успел».

«Каждую минуту думал о том, как сделать их лучше, красивее, комфортнее. Горел, дышал этой любовью», — говорил об отце Дмитрий Дембич. Реальное время / realnoevremya.ru

— Были намечены работы с КАМАЗом по отработке территориальных локаций. У него были новые видения по организации агломераций, их взаимодействию, — рассказал о неосуществленных профессиональных планах Александра Дембича ректор КГАСУ.



Молодые архитекторы говорили о готовности следовать примеру своего наставника. «Я не буду говорить много, потому что Александр Алексеевич был человеком, который не говорил, а делал. Какую бы задачу перед ним ни ставили, он отзывался: «Сейчас подумаем и сделаем». Давайте мы тоже будем людьми дела, как Александр Алексеевич», — призвала доцент КГАСУ Мария Латыпова.



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