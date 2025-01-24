Жизнь в стиле de luxe: какие клубные привилегии включены в стоимость премиальных столичных квартир

Фото: предоставлено пресс-службой "Донстрой"

Элитное жилье в столице вновь на пике роста

Рынок элитного жилья Москвы переживает роскошь момента. Ему не мешают ни пиковые ставки по ипотеке, ни спад потребительского спроса. Напротив, по оценкам аналитиков Kalinka Ecosystem, общее количество сделок в сегменте на первичном рынке по итогам 2024 г. увеличилось на 15% по сравнению с ситуацией годом ранее.

Сила удачи определяет финансовый успех лишь отчасти. С одной стороны, репатриация капиталов склоняет состоятельных покупателей к поиску достойных предложений внутри страны. Столичными новостройками интересуются и москвичи со стажем, и успешные предприниматели из регионов, решившие вывести свой бизнес на федеральный уровень.

С другой — люксовые проекты привлекают внимание и иностранных покупателей. Вместо инвесторов с Запада в российскую экономику интегрируются представители глобального Юга и Востока, и если раньше обитателями высокобюджетной недвижимости были представители американских и европейских компаний, то теперь спрос обозначается со стороны представительств, например, Сингапура, Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ и Доминиканы.

Столичными новостройками интересуются и москвичи со стажем, и успешные предприниматели из регионов, решившие вывести свой бизнес на федеральный уровень. предоставлено пресс-службой "Донстрой"

Место силы

Элитное жилье — важный штрих статусности, демонстрация возможностей, исчерпывающий ответ на вопрос о месте жительства. География в этом смысле имеет значение. Место с уникальной историей, геометрией и атмосферой — дополнительный бонус в копилку блестящих атрибутов. Плющиха и Тишинка, Хамовники и Замоскворечье — названия этих районов говорят сами за себя.

Замоскворечье — одно из старейших поселений в Москве. В конце XIII века тут был основан Данилов монастырь, позже возникли первые слободы — Кадашевская, Толмачевская, Татарская. А с XVIII века район становится излюбленным местом московского купечества, тут расцветают городские усадьбы, запечатленные на полотнах русских живописцев. Сейчас это один из новых центров премиальной застройки, а деловой кластер в районе Павелецкой все чаще называют «вторым Сити». Это место подходит и для жизни в тихом центре, и для деловой активности, требующей постоянной включенности в ритм мегаполиса.

Это место подходит и для жизни в тихом центре, и для деловой активности, требующей постоянной включенности в ритм мегаполиса. предоставлено пресс-службой "Донстрой"

Одна из новых архитектурных доминант Замоскворечья — проект «Татарская 35»* от компании «Донстрой», представителя пула старейших столичных девелоперов, который уже 30 лет строит в Москве удивительные дома с уникальными архитектурными решениями и узнаваемыми силуэтами. Сегодня они становятся новыми символами великого города. Общая площадь этих эксклюзивных проектов уже превышает 6,1 млн кв. м, где проживает свыше 95 000 человек.

Проект «Татарская 35» представляет собой три ультрасовременных дома от 16 до 24 этажей с роскошным декором, в том числе за счет использования в отделке натуральных материалов. Попавшийся в невод тихих улочек, переулков и набережной, он впитал в себя дух старомосковского усадебного быта.

Здесь есть все для неспешных прогулок — поблизости парк «Зарядье», Михайловский сад и Репинский сквер, в 3 км отсюда — ансамбль Московского Кремля и Александровский сад. Тут можно жить искусством: поблизости корпуса Третьяковской галереи и театральный музей им. А.А. Бахрушина, Дом Музыки, Большой и малый театры, РАМТ, театр оперетты, театры на Таганке и Малой Ордынке. Местным жителям несложно отыскать в Замоскворечье кафе и рестораны, разделить настроение ярмарки и праздника пешеходных улиц или тихих вечеров на уютной веранде в собственном дворе.

Проект «Татарская 35» представляет собой три ультрасовременных дома от 16 до 24 этажей. предоставлено пресс-службой "Донстрой"

Ценность частной жизни

Базовый критерий элитной недвижимости — приватность жизни резидентов. Она позволяет людям, привыкшим жить на несколько городов, а то и стран, чувствовать себя дома там, куда они, возможно, приезжают на несколько дней в неделю или месяц. Тем, кто привык быть в центре внимания, важно иметь место, где можно чувствовать себя в полной безопасности. Внутренний двор «Татарской 35» огорожен и охраняется системами видеонаблюдения, предусмотрен автоматизированный доступ на территорию и контроль доступа в здания и паркинг.

Безопасность жизни на Татарской гарантируется и самодостаточностью проекта. Отдыхать и наслаждаться моментом можно прямо в собственном дворе — образце эксклюзивной садовой эстетики в стиле итальянского романтизма с патио, фонтанами и подсветкой, а также зелеными кабинетами, крытыми галереями и лаунджами. Во дворе площадью 1,8 га нет машин, зато есть парадная площадь, арт-объекты, тенистые аллеи и лужайки — зеленью покрыта половина его территории.

В премиальных домах не бывает случайных людей. Инвесторы, приобретающие квартиры для сдачи, идут в основном в бизнес-класс. De luxe покупают для себя — домашний уют с ультрасервисом и комфортом пятизвездочной гостиницы, и только для своих.

В премиальных домах не бывает случайных людей. предоставлено пресс-службой "Донстрой"

Любой, кто рассматривает приобретение квартиры в этом проекте (от функционального лота в 48 кв. м до пятикомнатного пентхауса в 346 кв. м), может быть уверен, что в итоге получит здесь много больше — свыше 1000 кв. м общественных пространств для резидентов. Каждый дом «Донстрой», и «Татарская 35» — не исключение, начинается с великолепного лобби, дизайн которых никогда не повторяется. На территории проекта есть все, что нужно для жизни: детский клуб, фитнес-румы, салон красоты, гостевые сьюты, деловое пространство, репетиторская и кинотеатр, кафе и прекрасные рестораны с террасой.

Также на территории «Татарской 35» начато строительство велнес-центра площадью 1500 кв. м с бассейном, раздельной и финской саунами, хаммамом, массажным кабинетом, соляной комнатой, залом для групповых занятий, а также тренажерным залом.

На территории жилого комплекса свыше 1000 кв. м общественных пространств для резидентов. предоставлено пресс-службой "Донстрой"

Вкус жизни

В элитном проекте приватность имеет свою глубину и многоуровневость. Жемчужина «Татарской 35» — первый корпус, рассчитанный на 92 квартиры. Это клубный дом, стоящий немного поодаль, в глубине сада, со своей инфраструктурой, он преисполнен атмосферой продуманной самодостаточности и благородной избыточности, доступной лишь его резидентам. Здесь есть собственный фитнес с тренажерами и помещением для индивидуальных занятий, есть бьюти-пространство с массажным кабинетом и косметологией. Блок делового функционала в дополнение к базовым коворкингам, переговорным и репетиторским усилен библиотекой.

Искры роскоши клубного дома проекта «Татарская 35» рассыпаются в сигарной комнате. Это еще один элитарный клуб в и без того клубном пространстве — уникальное место, формирующее вокруг себя сообщество, объединенное своей культурой и ритуалами. Элегантные хьюмидоры, мебель из особых пород дерева, достойная энотека вин всего мира и, наконец, кульминация места действия — собственная библиотека табака. Все это в атмосфере классики или джаз-мануша родом из Франции 30-х или пронзительных нот Острова свободы, а возможно, в покое непринужденной беседы о планах на лучшее.

Жемчужина «Татарской 35» — первый корпус, рассчитанный на 92 квартиры. Это клубный дом, стоящий немного поодаль, в глубине сада, со своей инфраструктурой. предоставлено пресс-службой "Донстрой"

Благополучие и безопасность — это главное, что может подарить человеку его дом. И если это можно купить за деньги, оно, безусловно, того стоит.

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