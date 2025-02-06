Сергей Рыжиков: «Мы бились друг за друга, победы в каждом матче, вытаскивая игры на зубах»

Фото: Динар Фатыхов

«Реальное время» начинает цикл интервью, посвященных победам казанского ФК «Рубин» в чемпионатах России 2008 и 2009 годов, а также гостевой виктории в Барселоне с местным суперклубом. Первым своими воспоминаниями о золотой эпохе «рубиновых» с нашим изданием поделился один из героев тех лет — голкипер казанцев Сергей Рыжиков, который отвечал на вопросы корреспондента, заданные в стихах.

«Обыграть «Локомотив» было большой честью для меня»

— Сергей, вы помните, как начиналось?

Шаронов «Локо» головой забил.

Мы вышли б в лидеры, но кто-то имел наглость —

Забил побольше нас, и тем опередил.

— Класс! Начнем с того, что я помню. Мы готовились к чемпионату в Турции, по сути, вся команда была новая. Причем, новички были с именами — Сергей Семак, Сергей Ребров, Гекдениз Карадениз, Саво Милошевич, часть из них присоединилась к коллективу дней за десять до старта. Тем не менее Курбан Бердыев смог объединить — как взаимодействовать. В стартовом туре на выезде нам попался «Локомотив», и Рома Шаронов забил в самой концовке первого тайма. Не помню, кто нас опередил по турнирной таблице, чтобы и эти строчки прокомментировать («Амкар» и «Крылья Советов» в гостевых матчах синхронно победили по 3:0 и опередили «Рубин» по разнице очков, — прим. авт.), но нам важнее было вдохновение победы над сильным соперником в гостях. Придало веры в себя, веры в меня, что называется, потому что «Локомотив» не был для меня посторонней командой, я в ней играл на уровне Премьер-лиги и провел там два года. Обыграть железнодорожников было большой честью для меня.



Обыграть железнодорожников было большой честью для меня. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Потом был «Луч» из Дальнего Востока.

В тот день, когда схлестнулись «Крылья» с ЦСКА,

«Луч» сам с собою поступил жестоко

И автоголом преподнес нам три очка.

— Победа в первом туре придала нам ощущение полета, главное затем, чтобы посадка не была жесткой. А Владивосток был из таких команд, что мог приземлить, с жестким тренером Сергеем Павловым, построившим эшелонированную оборону, которую приходилось взламывать, поэтому матч получился эмоциональным, но не зрелищным. А кто тогда забил сам себе? Шешуков? Благодаря автоголу мы победили и, получается, продолжили свой полет.

— Дополню прозой, забегая вперед. Чемпионство «Рубина» кое-кто объяснял его 50-летним юбилеем, но парадокс в том, что и Владивосток отмечал 50 лет со дня создания команды, но в итоге вылетел из Премьер-лиги.

— Получается, что юбиляры решали свои задачи по-разному, и к нашему счастью получилось так, как получилось.

«Я не замечал административной поддержки «Зенита»

— Тур третий… С чемпионом мы встречались.

«Зенит» забил, мы пропустили первый гол.

Но мы в ответ не просто отыгрались,

А победили, и «Рубин» в отрыв ушел.

— Первый гол имеется в виду в чемпионате? Там же еще мы первыми пропустили, когда отличился Андрей Аршавин, признаюсь, не обошлось без моей ошибки. Сам матч получился классным, мы горели, но в концовке, на 76-й, то ли Семак сравнял, то ли Карадениз. Кто-то из них один забил, кто-то сделал дубль (голы на счету Семака, 76-я минута, и Карадениза, 77-я и 84-я минуты, общий счет 3:1 в пользу казанцев, — прим. авт.). Настрой перед игрой у нас был боевой, хотя все утверждали, что Питер нас разорвет, но мы еще раз доказали, что в том сезоне у нас собралось сочетание сильного тренерского штаба и команды, которая уже начала сыгрываться с каждым днем. И я считаю, заслуженно мы обыграли действующего чемпиона.



Все утверждали, что Питер нас разорвет, но мы еще раз доказали, что в том сезоне у нас собралось сочетание сильного тренерского штаба и команды. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Надо снова перейти на прозу и отдать должное «Зениту». Уступив дома «Рубину», он реабилитировался двумя победами в Лиге Европы над командами Бундеслиги, разгромив «Байер» в гостях (4:1) и «Баварию» дома — 4:0.

— Да, помнится затем под «Зенит» подстраивали календарь, чтобы он получше подготовился к Лиге Европы. И я считаю, что все было сделано правильно, когда «Рубин» перед этим обыграл «Зенит», а Питер выиграл Лигу Европы.

— В 2008 году министром спорта России стал бывший президент «Зенита» Виталий Мутко. И поначалу он болел за бывшую команду, не скрывая этого. У Питера в том сезоне не было того, что называют административным ресурсом?

— Точно нет. Судите сами, годом ранее питерцы стали чемпионами, а тут финишировали вне зоны пьедестала почета (5-е место в итоге, — прим. авт.). Видимо, отдали все силы на завоевание двух еврокубков, да и в сборной страны хватало игроков из Питера. Наше же дело было выходить на игры, а когда мы уже создали отрыв, выиграв подряд семь раз, то просто требовалось уберечь отрыв. Если Анатолий Федорович Бышовец говорил, что итоги футбола решаются в кабинетах, я все же склонен думать, что его итоги решаются на поле. Может быть, я много чего не знаю, но для меня на поле есть 22 человека плюс три судьи, которые совокупно и решают, каким в итоге будет счет на табло. Причем, дополню, что я не замечал административной поддержки «Зенита» ни в тот год, про итоги которого сказал, ни в следующий, когда в конкурентах у нас значился «Спартак».

Иногда к победам приходилось двигаться в снегопад. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Важно, чтобы комментаторы осторожнее кидались словами и обещаниями»

— «Томь» с «Химками» мы тоже обыграли.

С натугой дома («Томь» в Казани — 2:1), разгромив в гостях (в Химках победили местную команду — 4:0).

Но не виновны мы, что Муслина там сняли.

Как выяснится — явно второпях.

— «Томь» — боевитая команда, напоминавшая упомянутый «Луч», и нам снова пришлось вскрывать эшелонированную оборону, а сами мы пропустили с пенальти. Но после «Зенита» нас уже тяжело было остановить. А разгром «Химок» выглядит таким только по счету, поскольку мы вели 1:0, и тут назначили пенальти в наши ворота. Хозяева его не реализовали, однако арбитр дал перебить, я отбил, и с этого спасения началась наша контратака, после которой Гекдениз Карадениз забил второй мяч, сломав команду хозяев. Славолюба Муслина сняли после домашнего разгрома, и это, как и в случае с «Локомотивом», тоже была отсылка к этапам моей карьеры, поскольку он и был моим тренером там. В том числе и поэтому у меня было огромное желание удачно сыграть против его команды. Но не настолько, чтобы его увольняли, тут сожалею.



У меня было огромное желание удачно сыграть против команды Славолюба Муслина. Но не настолько, чтобы его увольняли, тут сожалею. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Но в нас не верили, и как-то некто Ловчев

Сказал: «Рубин»-то, мол, калиф на час.

Не станет чемпионом он, короче…

Он голову за свой прогноз отдаст!

— Да, было такое. Я ему припомнил это, то ли при личной встрече, либо в интервью сказал, что Ловчев давал голову на отсечение, что мы не станем чемпионами.

— Имел он право на такое мненье?

«Амкар» с «Динамо» скажут — нет!.. Увы,

Случаются подобные затменья

Тех, кто живет на берегах реки Москвы.

— Наверное, право на мнение Евгений Серафимович имел хотя бы потому, что живет долго и повидал на своем веку всякого. Особенно в нулевые годы, когда очень часто новички Премьер-лиги вырывались в лидеры, более того, даже выигрывали первый круг чемпионата страны, а затем теряли свои позиции. И вот Евгений Серафимович, насмотревшись на этих выскочек, думал, что и у нас это все на эмоциях. Но мы в итоге продержались, тут главное, чтобы в следующий раз комментаторы поосторожнее кидались словами и обещаниями. А упомянутые вами две победы над «Амкаром» с «Динамо» получились разными. Пермь дома обыграли в тяжелом матче, они боевитые, неуступчивые плюс успешно играли в том сезоне. Победа в гостях над динамовцами получилась полегче, заслуженной. Там все победы были заслуженными, на блюдечке нам три очка никто не приносил. К тому же динамовцы на тот момент были в числе главных конкурентов: Данни, Семшов, Хохлов, братья Комбаровы, в нападении Кержаков и молодой Смолов в составе. Перед игрой с нами у них было четыре победы и две ничьи, поэтому мы бились за лидерство.



Рыжиков славился умением быстро начинать контратаки. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«На «Спартак» всегда приходят его фанаты, включая местных»

— В провинцию не верят люди с МКАДа.

Ну как прыщи не верят в «Клерасил».

Не верите в «Рубин»? Ну и не надо!

А он рекорд меж тем установил.

Подряд семь матчей выиграть непросто:

В России так никто не побеждал.

Я предлагаю это вместо тоста:

За семь побед! До дна я пью бокал...

Присоединяйтесь, Сергей!

— Выпить предлагаете? Мысленно я с вами, поскольку сказаны были отличные слова, классные стихи, напомнившие про семь побед, рекорд того времени, который кто-то побил, уже не помню. Для меня матч складывался успешно, пока не получил травму и уступил место в воротах Сергею Козко, который великолепно отыграл.



Выпить предлагаете? Мысленно я с вами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— «Спартак» приехал к нам… Забудем это.

Ноль — три тогда случились как инфаркт.

Поверьте, трудно быть фанатом и поэтом

Одновременно… Это точный факт.



— Я был травмирован, не попал даже в заявку и сидел на трибуне переполненного Центрального стадиона, разделившегося в своих пристрастиях. На «Спартак» всегда приходят его фанаты, включая местных, живущих с Татарстаном по соседству. Правда, я высидел на трибуне только один тайм, потому что смотреть игру оттуда было невозможно, все стояли, ничего толком не видно. «Спартак» приехал в Казань очень мотивированным, и несмотря на все старания наших ребят, у них не получилось оказать конкуренцию в конкретном матче. Если вспоминать обстановку внутри команды, то все расстроились, но с другой стороны — это футбол, и «Спартак» вовремя показал нам, чтобы мы не расслаблялись, любые победные серии заканчиваются, чтобы начинать новые.

— Сергей, а вы знали о той беспроигрышной домашней серии, которая оформилась у «Рубина» против московских команд?

— Мы не то чтобы знали, просто на подобные вещи чаще обращают внимание журналисты, статистики, болельщики. Когда же находишься в команде, то воспринимаешь каждый матч как то, что предстоит здесь и сейчас, а не его предысторию. Тем более, повторимся, что большинство игроков основы только в том году приехали в Казань, не имея прямого отношения к той серии. Но лично я о ней знал, поскольку именно «Локомотив», в котором я был в сезоне 2006 года, прервал победную домашнюю серию «Рубина». Правда, тогда ворота защищал Алексей Поляков, я же был на скамейке запасных.

В Казани у Сергея были свитера самых разных расцветок. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«У нас была команда из людей с опытом Лиги чемпионов, которые становились примером на поле»

— Искать напрасно рифмы я не стану

Про шесть подряд ничьих. Не буду, не хочу!

Столица бросила перчатку Татарстану...

Но обыграть его? Нет, ей не по плечу.

После поражения от «Спартака» у «Рубина» была реабилитация, когда в Москве обыграли одноименный клуб. А затем шестиматчевая ничейная серия.

— Я с «Москвой» не играл, залечивая травму, и там ворота защищал Сергей Козко, как и в ближайших матчах до перерыва, связанного с чемпионатом Европы. Вернулся я уже по ходу гостевого матча в Самаре с «Крыльями Советов». Там, кстати, Рома Адамов за нас дебютировал, после бронзового чемпионата Европы.



В итоге этот чемпионат стал самым успешным в истории сборной России, немаловажную роль в завоевании медалей сыграл Сергей Семак, и мы были очень рады состоянию футбольной эйфории в стране. Да, начиналось с холодного душа от Испании (1:4), но затем победы над Швецией, Грецией, а это на тот момент действующие чемпионы Европы, и четвертьфинал с Голландией, который просто невозможно забыть. Если бы мы в полуфинале попали на турок, может, и до финала добрались бы.

Переходя от нашей ничейной серии к победной, отмечу, что и наши конкуренты теряли очки, не особо приближаясь к нам в турнирной таблице, которую «Рубин» продолжал возглавлять.

Да, начиналось с холодного душа от Испании (1:4), но затем победы над Швецией, Грецией, а это на тот момент действующие чемпионы Европы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Позволю себе комментарий в прозе. К исходу первого круга у «Рубина» было 43 желтых карточки и одна красная, в среднем получается по три желтых за матч. По цифрам складывается впечатление, что «Рубин» выгрызал свои победы.



— Так и было. С одной стороны, у нас была очень мастеровитая команда, часть которой я перечислил в начале: Ребров и Семак, Карадениз и Милошевич, Козко и Шаронов, пришедший Адамов. Но грех сейчас будет не вспомнить остальных: Хасана Кабзе и Степана Томаса, двух грузин Дато Квирквелию и Лашу Салуквадзе, Андрея Федорова. Это была команда из людей с опытом Лиги чемпионов, которые не кичились им, а становились примером на поле, воплощая идеи тренерского штаба, сплав опыта и молодости, как те же два Александра — Бухаров и Рязанцев. Очень важно, что Курбан Бекиевич со своим штабом смог объединить всех в один очень боевитый коллектив.

В итоге мы бились друг за друга, за победы в каждом матче, вытаскивая отдельные игры на зубах, включая не только мастерство, но и взаимовыручку, и чемпионский характер на 100 процентов.

(Окончание следует)