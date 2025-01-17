Минниханов — местным властям: «Не надо ждать износа транспорта — должен быть ежегодный лимит на обновление»

Фото: Динар Фатыхов

«Наверное, самый больной вопрос — работа общественного транспорта. Хотя за два года закупили немало техники, но жалоб от населения остается много», — Рустам Минниханов снова поставил «неуд» за организацию движения в городах республики. Стоимость проезда поднялась на 55% за 5 лет, количество пассажиров выросло до 402,5 млн(!), но муниципальные перевозчики почему-то сходят с маршрута, создавая коллапс. Раис республики поручил устанавливать лимит на ежегодное обновление подвижного состава. Автомобилистов ждут платные дороги: в этом году власти собираются подать заявки на ГЧП под строительство четырех магистралей в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

80% автобусов в городах на ходу

Общественный транспорт, как правило, не выходит на первое место в повестке ежегодных коллегий Министерства транспорта и дорожного хозяйства, хотя услугами городских перевозчиков пользуются миллионы жителей республики. Казалось бы, тема животрепещущая, масса людей перемещается по городу на автобусах, метро, троллейбусах. Плюс плата за проезд ежегодно растет на драконовские 10% (выше инфляции), но проблемы городских перевозок постоянно укатываются на задний план. Почему? Считается, что в этой епархии рулят местные власти, отвечающие за организацию движения, а значит, проблематика не удостаивается предметного обсуждения на высоком уровне.

Некоторым исключением стал нынешний отчет министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова по итогам 2024 года. Формально тема снова оказалась последней при расстановке приоритетов, но на этот раз прозвучал детальный отчет о состоянии общественного транспорта в городах. Глава Минтранса сообщил, в городах есть достаточный парк пассажирской техники, который находится в хорошем состоянии. Почти 80% от всего подвижного парка находится в нормативном состоянии (то есть срок эксплуатации не превышает 10 лет). По данным Минтранса РТ, на муниципальных маршрутах работает около 1,5 тысячи автобусов, которые способны удовлетворить спрос пассажиров.

— Министерством транспорта и дорожного хозяйства Татарстана проведен анализ нормативного состояния подвижного состава транспортных предприятий, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки в муниципальных образованиях республики. По состоянию на 1 января в нормативном состоянии находятся 79,4% автобусов, — рассказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, с 2019 по 2024 год был закуплен 461 автобус и 74 троллейбуса, или в среднем по 107 машин в год. А с учетом электрического транспорта в республике насчитывается более двух тысяч единиц транспорта, обслуживающих 848 регулярных маршрутов.

До 2023 года нужно обновить 800 автобусов

При этом глава Минтранса признал, что темпы обновления техники отстают, а средний возраст автобусов растет. По его прогнозу, до 2023 года республике предстоит обновить свыше 800 автобусов. Как это будет происходить — пока не решено. Скорее всего, задача будет решаться с федеральной помощью в рамках проекта «Развитие общественного транспорта».

Согласно ему, в агломерациях и городах доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, должна быть не менее 85%.

Гонку тарифов на проезд нужно остановить

Фарит Ханифов попенял перевозчикам на неоправданно высокую стоимость проезда при постоянном росте пассажиропотока. По его словам, с 2021 года идет стабильная тенденция, в среднем рост составил 22,5%. Однако высокий спрос почему-то не затормозил тарифы. Они растут, опережая спрос.

Так, стоимость проезда на городском общественном транспорте в Казани, Челнах, Нижнекамске, Альметьевске за наличный расчет с 2019 по 2024 год увеличивалась в среднем на 10% в год. Общий рост составил 55%. В 2025 году для Казани установлена стоимость проезда в размере 43 рублей, 40 рублей — в Челнах, Нижнекамске, Альметьевске.

По мнению министра, тарифы достигли пика, после чего спрос будет падать. Он считает, что гонку тарифов нужно остановить.

— Основной задачей является сохранение тарифа на таком уровне, чтобы не снижался пассажиропоток, — заявил он. И добавил, что на субсидирование автотранспортной отрасли из бюджета Республики Татарстан выделяются миллиарды рублей, в том числе субвенции на равную доступность, финансирование сельских маршрутов и обновление подвижного состава.

«Яндекс Такси» попросили автоматизироваться

Беспокоит Минтранс и монополизация рынка такси. По словам Фарита Ханифова, сейчас «Яндекс Такси» занимает 95% рынка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В настоящее время в Республике Татарстан 19 зарегистрированных служб заказа такси, 95% перевозок легковыми такси осуществляется через «Яндекс Такси», 3% — такси «Татарстан», «Максим» и «Казанский извозчик», 2% — иными службами заказа во всех 45 муниципальных образованиях республики, — рассказал он.

Топ-3 нарушений, по мнению пассажиров: это подача автомобиля не по месту назначения, завышенная стоимость поездки в часы пик, грубость водителей. В связи с принятием нового федерального закона о регистрации такси наблюдается резкий скачок заявлений. В среднем поступает 150 заявлений в сутки, а пиковое значение может достигать 500 заявлений в сутки. Не все могут получить разрешение. Глава Минтранса предложил автоматизировать процесс обработки заявлений, ужесточить ответственность за нарушения.

В обход Дербышек и по Несмелова — за плату

Автомобилистов ждут новые платные дороги. Минтранс готовится подать заявки на строительство четырех дорог в рамках ГЧП. По словам Ханифова, потенциально ими могут быть обход Дербышек, дублер Оренбургского тракта в сторону Лаишево, дублер Горьковского шоссе по улице Несмелова и дорога до Кадышево.

Рустам Минниханов поставил задачу создать транспортную систему, которая будет отвечать потребностям настоящего и будущего, обеспечивая мобильность и безопасность. При этом раис Татарстана призвал активнее использовать механизм государственно-частного партнерства, заключать инвестиционные соглашения в разных сферах, и в дорожном строительстве, и по всем видам транспорта.

— Нужно, чтобы на каждый рубль вложенных бюджетных средств были вливания из внебюджетных источников, — заявил раис.

Он отметил, что при этом необходимо строго следовать принципам экономической эффективности как бюджетных так и внебюджетных вложений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В заключительном слове он снова раскритиковал перебои в работе общественного транспорта.

— Очень много жалоб, конечно, на работу общественного транспорта со стороны населения. Людей волнует дефицит автобусов, водителей, длительное ожидание транспорта, его ненадлежащее состояние, — заявил он.

Особые нарекания в Набережных Челнах. Но и тут глава республики рассчитывает, что регионы получат поддержку федерального центра. «Эта тема на контроле у руководства страны. Согласно нацпроекту, не менее 85% подвижного состава общественного транспорта должно быть младше нормативного возраста», — напомнил он. Но советовал не ждать, когда износ достигнет критического уровня.

— Не надо дожидаться [износа] транспорта — должен быть ежегодный лимит на обновление, — призвал Минниханов задуматься глав муниципалитетов.

1 / 37 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов