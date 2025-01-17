Рост вакансий для соискателей без опыта и внедрение ИИ — новые тренды рынка труда

Дефицит кадров трактует новые условия

Фото: Динар Фатыхов

Дефицит кадров толкает работодателей на расширение границ найма — только в Татарстане количество вакансий для соискателей без опыта работы за год возросло на 28%. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», связывают это не только с нехваткой сотрудников, но и с развитием новых технологий. Также к трендам рынка труда, которые популярны прямо сейчас, относятся внедрение ИИ в рабочие процессы, повышенное внимание к корпоративной культуре и популярность проектной деятельности. Подробнее о причинах таких тенденций — в материале «Реального времени».

Тренд на неопытность

Работодатели стали чаще обращать внимание на молодых соискателей — в 2024 году количество вакансий для кандидатов без опыта возросло на 28%, достигнув 165,3 тыс. Такую статистику «Реальному времени» предоставила пресс-служба hh.ru.

О причине тенденции говорят уже давно — основанием стал дефицит кадров. Так, по данным сервиса, в республике на одну вакансию приходится 3,6 резюме при норме не ниже 4.

— В связи с этим работодатели расширяют границы найма: рассматривают более молодых или возрастных кандидатов, людей без опыта или же из других регионов, — пояснили в пресс-службе.

При этом количество кандидатов без опыта особо не изменилось: их доля в общем объеме резюме за последние два месяца составила 32%.

— Как правило, количество соискателей без опыта работы в целом по году сильно не меняется, — заметили аналитики. — Рост может наблюдаться в связи с сезонностью, например летом, когда на рынок труда выходят школьники или студенты в поиске подработки.

Работодатели стали чаще обращать внимание на молодых соискателей — в 2024 году количество вакансий для кандидатов без опыта возросло на 28%, достигнув 165,3 тыс. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с тем работодатели стремятся создавать условия для неопытных кандидатов — в соответствующих вакансиях указываются внутреннее обучение, наставничество, возможность совмещения с учебой и выбора удобного графика. Медианная зарплата для людей без опыта составила 55,2 тыс. рублей.

— В силу того, что дефицит кадров на рынке труда России — это долгоиграющий тренд, а рынок развернулся в сторону соискателя, работодатели фокусируются на удержании персонала, создании комфортных условий труда и обучении. Кроме того, они расширяют границы найма (возраст, территория, опыт работы или требования к наличию определенных навыков). За последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения, причем половина из них — представители малого и среднего бизнеса, — добавили аналитики.

Также к новым трендам в сервисе отнесли внедрение искусственного интеллекта в процессы компаний. При этом он не заменяет человеческий ресурс, а ускоряет процессы за счет выполнения рутинных задач.

«Некоторым проще научить с нуля»

Менее очевидной причиной для найма неопытных сотрудников стала активность работодателей растить специалистов в рамках своих организаций. Такое мнение в разговоре с «Реальным временем» выразила директор центра кадровых решений «Personal Рrofy» Юлия Габутдинова. По ее оценке, новичков готовы нанимать более 70% работодателей, конечно с учетом специфики деятельности:

— Есть работодатели, которые специально нанимают людей без опыта в силу особенностей рынка труда. Это давно практикуется в таких направлениях, как продажи, администрирование, делопроизводство и т.д. Но в настоящее время таких направлений становится больше. Например, сетевые пекарни с удовольствием берут «помощника пекаря» обучают и растят специалиста в своей компании, так же действуют и сетевые магазины, отели, колл-центры, предприятия ЖКХ. То есть, научить сотрудника с нуля, бывает проще, чем найти опытного специалиста.

Менее очевидной причиной для найма неопытных сотрудников стала сложность в переобучении. . Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Еще могу заметить, что за последние 3 года стало больше людей, работающих не по профильному образованию. Это может быть связано и с тем, что молодые люди поступают в учебные заведения неосознанно, еще не разобравшись, кем они хотят работать и возможно с тем, что за последние годы рынок труда изменился кардинально — считает Габутдинова.

К другим трендам собеседница издания отнесла повышение внимания к корпоративной культуре:

— В литературе это называют «человекоцентричность». Люди ищут не просто работу, зарплату и карьерный рост, важным критерием выбора становится смысл деятельности, разделение целей и ценностей компании, глубокая заинтересованность в работе и ее результатах. Сотрудники стали больше ценить партнерские, человеческие отношения в коллективе.

Также, по словам Юлии Габутдиновой, работодатели все чаще указывают универсальность, как важный критерий при подборе: «Это подтверждают и исследования специализированных компаний. По данным HeadHunter, число объявлений, где упоминается требование о многозадачности, увеличилось почти в три раза — на 181%".

Увеличение количества резюме студентов

Вместе с количеством вакансий для специалистов без опыта возросло и число студенческих резюме, заметила в разговоре с изданием руководитель отдела по подбору персонала компании «Ювика» Айгуль Чивикова.

— Во-первых, растет уровень жизни. Все хотят зарабатывать, поэтому раньше выходят на работу. Если раньше студентов не привлекали к специализированной работе, а брали только в качестве стажеров, то сейчас на них возлагают и сложные профессиональные обязанности, — пояснила она.

Во-вторых, спрос рождает предложение. Соответственно, раз работодатели готовы нанимать студентов, те не отказываются от возможности, считает Чивикова.

— Дефицит кадров перевернул правила в сторону соискателей. Это привело к появлению новых трендов. Например, сейчас много предложений на проектную работу, а не в найм, потому что специалист может работать на нескольких проектах, — рассказала эксперт.

Вместе с количеством вакансий для специалистов без опыта возросло и число студенческих резюме. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего предложения о проектной работе встречаются в ИТ-сфере, юриспруденции и администрировании. По словам Чивиковой, иногда аутсорсинг встречается и на производстве на этапе открытия предприятий.

— Что касается искусственного интеллекта, тренд находится только у своих истоков. Не скажу, что многие компании его внедрили, мы только начинаем изучать нейросети. Уверена, что в будущем ИИ станет использоваться чаще, но он не заменить людей, — подытожила рекрутер.