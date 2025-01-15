Большунов пропустит стартовую гонку на этапе Кубка России в Казани

Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит стартовую гонку на этапе Кубка России в Казани. По словам тренера сборной России Юрия Бородавко, лыжнику пришлось срочно улететь в Москву по личным обстоятельствам.

— Александр Большунов уехал, находится сейчас в Москве по серьезным обстоятельствам. Первую гонку в Казани он пропускает, но у него остается возможность стартовать в следующих. Если все достаточно быстро разрешится, он примет участие в следующих гонках. Он еще может вернуться на этап в Казани, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Завтра в Казани стартует пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в поселке Мирный с 16 по 19 января. В стартовый день этапа мужчины пробегут гонку на 15 км с раздельным стартом в 13:00 по московскому времени. Затем следующий выход лыжников состоится 18 января.

Большунов в межсезонье перешел в сборную Татарстана из команды Архангельской области. В текущем сезоне олимпийский чемпион пока не выиграл ни одной гонки. В общем зачете Кубка России Большунов занимает 5-е место.

Зульфат Шафигуллин