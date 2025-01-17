Елена Вяльбе: «Второй год начинаем в Казани, хотела бы, чтобы это вошло в традицию»

Старт пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам удался, несмотря на предстартовые шероховатости

Мороз и солнце, день чудесный для лыжных стартов . Фото: Михаил Захаров

В Казани на базе лыжно-биатлонного комплекса в Мирном стартовал пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. В первый день соревнований победу одержали хозяева трассы — Наталья Терентьева на «десятке» и Савелий Коростелев на «пятнашке» свободным стилем. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Семейные дуэты лыжников

Стартовая «десятка» свободным ходом, которая стояла первой в расписании пятого казанского этапа Кубка России, сразу же принесла победу хозяйке трассы. Хотя Наталью Терентьеву (Непряеву) не совсем правильно так называть, спортсменка входит в состав сборной Татарстана, но не живет в нашей республике, тренируясь в другом регионе. Вот и сейчас она приехала на старты с супругом Александром Терентьевым из сборной Тюменской области, задавая тон и его выступлению.

Второе место заняла Алина Пеклецова из Вологодской области, на третьем финишировала Екатерина Смирнова из команды Тюменской области. В целом спортсменки Татарстана достаточно кучно финишировали, когда сестра победительницы Дарья Непряева пришла восьмой, ровно на секунду опередив Анастасию Кулешову, сдающую параллельный зачет Нижегородской области и Республике Мордовия. Одиннадцатой оказалась Лидия Горбунова, которая выразила свое отношение к стартам: «В целом все устраивает, каждый день ходят шаттлы до гостиницы и обратно, все довольны, нет никаких нареканий».

Горбунова, как и Терентьева, после своей гонки стала более чем заинтересованной болельщицей, поскольку и у второй татарстанской спортсменки супруг-лыжник — Иван Горбунов.

— Рада, что могу бороться за высокие позиции. Даже с учетом того, что я родила в конце августа. Надеюсь, что дальше буду идти по нарастающей, — поделилась эмоциями после победы Наталья Терентьева.

Иван Горбунов финишировал 17-м, Терентьев оказался 21-м, поэтому в очном противостоянии семейных дуэтов Терентьевы выглядели посильнее.

Трасса была подготовлена на отлично. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Татарстанцы победили и без Большунова

Лидер российских лыж Александр Большунов также женат на лыжнице — Анне Жеребятьевой, правда, завершившей спортивную карьеру. Сам Большунов не приехал в Казань, расстроив не только татарстанских болельщиков, но и любителей лыж, приехавших с плакатом «Оренбург за Большунова».

Остальные представители мужской сборной финишировали в первой десятке почти так же кучно, как девушки. Савелий Коростелев выиграл 15 километров, опередив тюменцев Артема Мальцева и Дениса Спицова. Кстати, у Мальцева также были персональные болельщики, стоявшие на трассе с плакатом «Артем Мальцев — вперед!».

Места с 4-го по 6-е также у хозяев трассы: три Сергея — Ардашев, Волков, Забалуев — не завоевали медалей, но поучаствовали в цветочной церемонии. У организаторов стартов были опасения, что оттепель погубит трассу лыжно-биатлонного комплекса. Но вовремя ударивший морозец погнал на лыжню не только профессионалов, но и казанских любителей.

— Спасибо огромное организаторам, постаравшимся во всех отношениях, включая погоду, потому что сегодня установилась самая настоящая лыжная погода, — приветствовала собравшихся президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — После продолжительных новогодних праздников с салатами и шампанским уже второй год подряд мы начинаем лыжный год стартами в Казани. Я очень хотела бы, чтобы это вошло в традицию и даже спустя лет 50 мы продолжали встречаться на этом прекрасном стадионе, который к тому времени стал бы намоленным местом.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Учились бы, на старших глядя

Елена Валерьевна сделала акцент на благодарности организаторам на фоне резонансных заявлений одной из лыжниц об условиях проживания в Казани, но спортсменка извинилась. Вспоминая, какие тернии приходилось преодолевать на пути к спортивным победам лыжникам прошлого, первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов рассказал случай из своей практики:



— Я начал заниматься лыжами еще в школьные годы, живя в деревне Большой Шинар. До сих пор помню случай, когда пришел в сельскую школу перед районными соревнованиями. Был сильный буран, и учитель физкультуры отпустил учеников по домам. А я решил заявиться в этот день на соревнования в райцентре, Богатых Сабах, куда отправился напрямик, через лес, поле, в общей сложности 13 километров. Когда пришел на старт, оказалось, что жеребьевка уже прошла, тренеры других районов возражали против моего старта, зная, что я хорошо бегаю. В итоге мне номер не достался, а прямо на тренировочных штанах мне вывели цифру «ноль» и пустили стартовать первым, когда даже лыжни не было. Напомню, что прошел буран. В итоге я как стартовал, так и финишировал первым, сам себе прокладывая лыжню.

Первые победы заслуженного мастера спорта по корэш Халила Шайхутдинова были в лыжных гонках. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Эти воспоминания перекликаются с историческими стартами конькобежца Игоря Малкова, стрелка Константина Лукашика, биатлониста Евгения Редькина, которые последовательно становились чемпионами Олимпиад 1984, 1988, 1992 годов, приезжая на главные спортивные старты четырехлетия в качестве дебютантов. Победив, Шайхутдинов получил грамоту, а затем и диплом победителя соревнований на призы газеты «Пионерская правда», торжественно врученный на школьной линейке. В целом положительные эмоции — это то, что объединяло участников и зрителей пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования завершатся в воскресенье.

1 / 30 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров