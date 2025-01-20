КХЛ второй раз подряд не включила игры «Ак Барса» в топ матчей недели

Фото: Динар Фатыхов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. Во второй раз подряд туда не попали игры «Ак Барса».



В топ-5 матчей недели в КХЛ попали противостояния «Салавата Юлаева» и «Авангарда» (20 января), «Торпедо» и «Спартака» (20 января), СКА и московского «Динамо» (23 января), а также СКА — «Салават Юлаев» (25 января) и «Спартак» — «Локомотив» (25 января).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» сыграет на неделе с «Адмиралом» во Владивостоке 20 января в 12.30 по московскому времени. Также «барсы» встретятся в Казани с «Сибирью» 24 января в 19.30 по мск.

В минувшие семь дней «Ак Барс» провел три встречи в выездной серии на Дальнем Востоке. КХЛ не стала включать матчи казанцев с «Амуром» и «Адмиралом» в топ игры недели.

К понедельнику «Ак Барс» занимал второе место в Восточной конференции с 60 очками.

Зульфат Шафигуллин