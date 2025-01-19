На реновацию футбольного поля на «Ак Барс Арене» в Казани выделили 3,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани проведут реновацию футбольного поля на стадионе «Ак Барс Арена». Стоимость работ оценивается в 3,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Закупку у единственного поставщика объявило АО «Казань Арена». На сегодняшний день подрядчик уже выбран.

Напомним, аналогичную сумму выделили на реновацию футбольного поля и в 2023 году. Тогда в перечень работ, которые необходимо было выполнить подрядчику, входило выкашивание газона газонокосилкой, снятие механизированным способом слоя грунта на глубину не менее 40 миллиметров, поднятие искусственного волокна системы GrassMaster граблями в четыре прохода по четырем направлениям, послойное распределение песка после каждого прохода граблями.

Заказчик также требовал удобрить почву, посеять семена газонных трав, полить газон, а также погрузить снятый грунт в самосвал, вывезти его и утилизировать.



Галия Гарифуллина