Новый руководитель «Крыльев Советов» озвучил задачу клуба на сезон

Фото: Динар Фатыхов

Исходя из получаемых на команду средств, «Крылья Советов» должны бороться за попадание в первую восьмерку таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Задачу клуба на весеннюю часть сезона озвучил новый председатель совета директоров самарцев Дмитрий Яковлев.

— Наша задача — попасть в восьмерку, потому что со средствами, которые тратятся на клуб, мы хотим видеть команду в восьмерке, — сказал Яковлев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В осенней части сезона РПЛ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уличил руководство «Крыльев Советов» в коррупционных схемах. Чиновник подал заявление в полицию, с целью разобраться в ситуации. По некоторым данным, клубу угрожает банкротство.

На неделе в «Крыльях Советов» сменился глава совета директоров. Новым руководителем клуба стал Дмитрий Яковлев, бывший министр спорта Тульской области.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в 18 турах. От занимающего восьмое место казанского «Рубина» самарскую команду отделяет восемь баллов. При этом от зоны стыковых матчей «Крылья Советов» оторвались всего на два очка.

Зульфат Шафигуллин