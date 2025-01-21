Эксперт назвал Даку из «Рубина» идеальным форвардом для «Локомотива»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший защитник «Рубина» Дмитрий Сенников назвал нападающего казанского клуба Мирлинда Даку идеальным форвардом для «Локомотива». Эксперт считает, что «железнодорожникам» необходимо усиление в линию атаки.

— «Локомотиву» нужен нападающий. В команде есть только Воробьев и Сулейманов. Тот же Даку со своим ростом, навыками — это идеальная кандидатура для «Локомотива». Голенков? Это перспектива небольшая. Даку более опытный футболист, который может сразу прийти и показывать результат. А Голенкову нужна будет адаптация, — сказал Сенников.

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года, перейдя из хорватского «Осиека». Албанский нападающий второй сезон подряд является лучшим бомбардиром казанской команды. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) Даку забил девять голов и отдал 5 голевых передач в 18 матчах.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 18 турах. «Локомотив» идет пятым в чемпионате, опережая казанцев на девять баллов.

Зульфат Шафигуллин