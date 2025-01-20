Защитник УНИКСа Маркос Найт вошел в символическую пятерку Единой лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

Защитник казанского УНИКСа Маркос Найт в пятый раз в сезоне включен в символическую пятерку Единой лиги ВТБ по итогам прошедшей игровой недели (13-19 января). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

На этой неделе в двух победных домашних матчах против «Астаны» (104:57) и «Самары» (94:59) американский баскетболист продемонстрировал высокие результаты: в среднем он набирал 16,0 очка, делал 4,5 результативных передачи и 3,5 подбора, а его показатель эффективности составил 21,0 балла.

Помимо Маркоса Найта, в символическую пятерку также вошли защитники Трент Фрейзер («Зенит»), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джеремайя Мартин («Уралмаш») и центровой «Локо» Андрей Мартюк.

Рената Валеева