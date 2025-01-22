Большунов намерен выступить на этапе Кубка России по лыжам в Ижевске
Олимпийский чемпион Александр Большунов намерен заявиться на шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут 25 и 26 января в Ижевске.
По словам тренера Юрия Бородавко, Большунов смог решить проблемы со здоровьем и готов выступить на предстоящем этапе Кубка России.
— Саша побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Большунов ранее пропустил стартовую гонку пятого этапа Кубка России в Казани по личным обстоятельствам. После этого лыжник вышел на спринт, в котором занял третье место, и скиатлон, где остался без наград.
В общем зачете Кубка России Большунов занимает пятое место с отставанием от лидирующего Сергея Ардашева на 233 балла. В нынешнем сезоне олимпийский чемпион выступает за Татарстан и еще ни разу не выигрывал в официальных гонках.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.