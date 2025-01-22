Дюков не снимется с выборов главы РФС, несмотря на санкции США

Фото: Динар Фатыхов

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не снимет свою кандидатуру с перевыборов, несмотря на введенные против него санкции США. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Ранее в отношении Дюкова, являющегося председателем правления «Газпром нефти», были введение персональные санкции Минфина США. По данным источников, данные ограничения не должны сказаться на работе РФС. В качестве сравнения, в организации приводят пример глав других спортивных федераций, находящихся под санкциями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент РФС будет выбран на внеочередной конференции 2 февраля. Дюков является единственным кандидатом на голосовании. Кандидатуру действующего президента выдвинули 77 членов союза.

Александр Дюков занимает пост президента РФС с февраля 2019 года. Он заменил на этом посту Сергея Прядкина, исполнявшего обязанности главы союза. В феврале 2021 года Дюков был переизбран президентом РФС на второй срок.

Зульфат Шафигуллин