Тренер Мишин высказался о влиянии санкций на российское фигурное катание

Специалист считает, что российское фигурное катание крепнет в изоляции

Фото: Руслан Ишмухаметов

Известный тренер Алексей Мишин заявил о полезном влиянии международных санкций на российское фигурное катание. Россияне были отстранены от мировых соревнований с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

По словам тренера, российское фигурное катание окрепло в период международной изоляции. К такому выводу Мишин пришел после окончания чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

— Прошедший чемпионат России по прыжкам является одним из удачных вариантов реализации современного фигурного катания, которое уже сто лет находится в одном и том же формате — короткая и произвольная программы. Это новое порождает уверенность в том, что наше фигурное катание приобретает новые краски и формы. В условиях международной изоляции наше фигурное катание не только сохраняется, но и крепнет, — приводит слова Мишина ТАСС.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В декабре прошлого года Международный союз конькобежцев (ISU) вернул фигуристам из России возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры — 2026. Россияне будут соревноваться на мировой арене в нейтральном статусе, исключительно в индивидуальных видах.

Российские фигуристы третий сезон подряд выступают только на внутренних турнирах.

Зульфат Шафигуллин