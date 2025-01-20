Защитник УНИКСа Комолов: «Надеемся, что продвинемся в регулярном чемпионате еще выше»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Защитник УНИКСа Артем Комолов на пресс-конференции после победы над «Самарой» (94:59) поделился впечатлениями от игры и рассказал о мотивации команды. Он отметил, что УНИКС делает упор на оборону.

— Старались играть на пределе возможностей все 40 минут. Как говорит наш тренер, главное — это защита. А нападение мы всегда найдем: реализуем свои открытые броски или забьем из-под кольца. Но основной упор мы делаем именно на оборону, — сказал он.

Комментируя вопрос о мотивации в матчах с более слабыми соперниками, Комолов заявил, что каждый матч для них праздник и команда старается выкладываться по полной, чтобы порадовать болельщиков.

Также защитник отреагировал на переход Алексея Шведа в «Зенит», отметив, что УНИКС планирует приложить максимум усилий в следующих играх, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице.

— Безусловно, мы планируем приложить максимум усилий во всех следующих играх и надеемся, что продвинемся в регулярном чемпионате еще выше, — отметил Комолов.

Коснувшись выступления 19-летнего Романа Илюка, Комолов отметил его старание на тренировках и пожелал ему удачи, подчеркнув, что не может оценить его потенциал как тренер.

Рената Валеева