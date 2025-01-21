Вратарь «Пари НН» Медведев рассказал, почему ушел из «Рубина»
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев назвал главную причину своего ухода из казанского «Рубина» два года назад. Летом 2022 года голкипер расторг контракт с клубом и ушел в «Ростов» свободным агентом.
— Возможно, у Дюпина были предложения, поэтому мне пообещали первый номер. А потом варианты Юры сорвались. Я считал, что заслужил быть первым номером. Слуцкий меня отговаривал от ухода, но я понимал: если еще и Первую лигу просижу в запасе — это вообще ни в какие ворота. Леонид Викторович дал мне три дня на размышления, но я сразу же сказал: «Ухожу», — сказал Медведев Sport24.
Также голкипер подчеркнул, что разорвать контракт с «Рубином» ему помогли тогдашний тренер команды Леонид Слуцкий и экс-президент клуба Рустем Сайманов.
— Все решения по игрокам принимал Рустем Фидаевич Сайманов. Но только мне Слуцкий позволил разорвать контракт — через месяц после продления. Хотя имел полное право отрезать: «У тебя контракт — исполняй. Жди и доказывай». Опять-таки как обычно случается. Но нет, все честно — и со стороны Сайманова в том числе, ему тоже спасибо, — добавил вратарь.
Медведев выступал за «Рубин» с августа 2020-го по август 2022 года. За два месяца до своего ухода голкипер подписал новый трехлетний контракт с казанцами. После расторжения соглашения с «Рубином» вратарь бесплатно перебрался в «Ростов». Всего за казанский клуб Медведев провел семь матчей, в том числе в Лиге конференций с польским «Ракувом».
Сайманов покинул «Рубин» зимой 2022 года, перейдя затем на руководящую должность в «Ростове».
Медведев является рекордсменом чемпионатов России по количеству игровых минут подряд без пропущенных голов. В сезоне-2015/16 вратарь побил рекорд Руслана Нигматуллина, сохранив свои ворота в неприкосновенности на протяжении 952 минут.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.