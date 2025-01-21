Вратарь «Пари НН» Медведев рассказал, почему ушел из «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев назвал главную причину своего ухода из казанского «Рубина» два года назад. Летом 2022 года голкипер расторг контракт с клубом и ушел в «Ростов» свободным агентом.

— Возможно, у Дюпина были предложения, поэтому мне пообещали первый номер. А потом варианты Юры сорвались. Я считал, что заслужил быть первым номером. Слуцкий меня отговаривал от ухода, но я понимал: если еще и Первую лигу просижу в запасе — это вообще ни в какие ворота. Леонид Викторович дал мне три дня на размышления, но я сразу же сказал: «Ухожу», — сказал Медведев Sport24.

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Также голкипер подчеркнул, что разорвать контракт с «Рубином» ему помогли тогдашний тренер команды Леонид Слуцкий и экс-президент клуба Рустем Сайманов.

— Все решения по игрокам принимал Рустем Фидаевич Сайманов. Но только мне Слуцкий позволил разорвать контракт — через месяц после продления. Хотя имел полное право отрезать: «У тебя контракт — исполняй. Жди и доказывай». Опять-таки как обычно случается. Но нет, все честно — и со стороны Сайманова в том числе, ему тоже спасибо, — добавил вратарь.

Медведев выступал за «Рубин» с августа 2020-го по август 2022 года. За два месяца до своего ухода голкипер подписал новый трехлетний контракт с казанцами. После расторжения соглашения с «Рубином» вратарь бесплатно перебрался в «Ростов». Всего за казанский клуб Медведев провел семь матчей, в том числе в Лиге конференций с польским «Ракувом».

Сайманов покинул «Рубин» зимой 2022 года, перейдя затем на руководящую должность в «Ростове».

Медведев является рекордсменом чемпионатов России по количеству игровых минут подряд без пропущенных голов. В сезоне-2015/16 вратарь побил рекорд Руслана Нигматуллина, сохранив свои ворота в неприкосновенности на протяжении 952 минут.

Зульфат Шафигуллин