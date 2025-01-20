«Ак Барс» завершил дальневосточное турне победой над «Адмиралом»

Казанцы смогли обыграть команду из Владивостока только по буллитам

«Ак Барс» выиграл у «Адмирала» во Владивостоке со счетом 2:1 по буллитам в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, команда Анвара Гатиятулина выиграла три из четырех матчей в выездной серии на Дальнем Востоке. Теперь казанцы закрепились на втором месте в таблице Восточной конференции. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бросков много, голов нет

Ответный матч с «Адмиралом» стал для «Ак Барса» заключительным в рамках выездной серии на Дальний Восток. Субботняя игра команд во Владивостоке прошла на равных, хотя итоговый счет получился крупным — 5:2 в пользу казанцев. Перед сегодняшней игрой тренерский штаб хозяев произвел три замены в составе, в том числе выпустив другого вратаря — Андрея Мишурова. Тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оставил сочетания игроков неизменными.

Первый период казанцы провели с ощутимым игровым преимуществом. Однако счет открыл «Адмирал». Уже на второй минуте цели достиг первый же выстрел по воротам Тимура Билялова. Защитник хозяев Либор Шулак получил пас из-за ворот и мощно «прошил» вратаря казанцев — 0:1. Для чешского хоккеиста этот гол стал 100-м результативным действием за время выступления за «Адмирал».

Несмотря на двукратное доминирование по броскам — 16:7, хоккеисты «Ак Барса» не смогли воплотить преимущество в заброшенные шайбы. Стартовый период закончился с минимальным перевесом хозяев.

Попадание в штангу

После перерыва характер игры кардинально изменился. Со стартовых минут «Адмирал» устроил навал на ворота казанцев, быстро поправив бросковую статистику. Удвоить счет «моряки» могли при реализации большинства за удаление Александра Барабанова, но оборона «барсов» устояла. После броска Старкова шайба попала в штангу, Даниил Гутик не реализовал выход один на один.

Не сумев отличиться, хозяева переформатировали свою игру на быстрые контратаки. Пару раз «Адмирал» неплохо выбегал в зону казанцев. В частности, Шестаков вывалился на рандеву с Биляловым и не смог переиграть вратаря. «Ак Барс» забрал инициативу, переведя шайбу на половину соперника. Дважды мог забивать Артем Галимов — тщетно.

«Барсы» едва не отыгрались на последних секундах периода, только вот Барабанов с выгодной позиции не попал в ворота. Зато казанцы добились удаления в составе «Адмирала» и начали заключительную двадцатиминутку в большинстве.

Третий период

Третий период «Ак Барс» начал в большинстве, однако казанцы не смогли воспользоваться преимуществом. А вот в меньшинстве, после удаления капитана Дмитрия Яшкина, казанцы заиграли активнее. Семен Кошелев убежал в контратаку, сделал пас на Артема Галимова, а тот, сместившись в центр, бросил под перекладину без шансов для Мишурова.

После заброшенной шайбы команды особо ничем не запомнились, разве что удалениями Барабанова и Даниила Журавлева. На последней минуте Гутик сделал передачу на Егора Петухова, но Билялов спас «Ак Барс». В овертайме обошлось без голов, хотя Кирилл Семенов был близок к тому, чтобы вырвать победу для своей команды, однако попал в штангу. В серии буллитов был сильнее «Ак Барс» — победный пенальти реализовал Галимов.



Ранее в нынешнем сезоне «Ак Барс» выиграл все три очных поединка с «Адмиралом». В Казани «барсы» победили со счетом 2:0 и 4:2, а во Владивостоке — 5:2.

После выигрыша во Владивостоке «Ак Барс» закрепился на втором месте в турнирной таблице Востока с 62 очками. «Салават Юлаев» и «Автомобилист» набрали по 60 очков.

Матч стал 300-м в КХЛ для нападающего и капитана «Ак Барса» Дмитрия Яшкина: 133 игры он провел за «Динамо», 86 — за казанцев, 81 — за СКА. На его счету 268 (164+104) набранных очков.

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:1 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)



Голы:

1:0 Шулак (Петьков, Основин, 02:18)

1:1 Галимов (Кошелев, 47:23, 4х5)

1:2 Галимов (65:00, ПБ)



Следующий матч «Ак Барс» проведет 24 января в Казани с «Сибирью» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин