Стало известно расписание ближайших матчей «КОС-Синтеза» в чемпионате

Фото: Михаил Захаров

Стало известно расписание ближайших матчей казанского «КОС-Синтеза» в чемпионате России по водному поло. Команда Евгения Ярощука лидирует в турнирной таблице с преимуществом в пять очков от ближайшего конкурента.

Следующий, 10-й тур чемпионата «КОС-Синтез» проведет в Казани, где 24 и 25 января дважды сыграет с МК СШОР «Восток». Соперник казанцев занимает четвертое место в таблице чемпионата страны в текущем первенстве.

Матч 24 января начнется в 18.00 по московскому времени, 25 января игра стартует в 12.30 по мск.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В осенней части сезона «КОС-Синтез» выиграл обе встречи с «Востоком» — 15:6 и 9:7.

В минувшем туре «КОС-Синтез» съездил в Волгоград, где в двух матчах со «Спартаком» добился одной победы. Несмотря на поражение в последней игре, действующий чемпион страны сохранил лидерство в турнирной таблице. Второе место занимает астраханское «Динамо» с отставанием от лидера на пять очков.

Зульфат Шафигуллин