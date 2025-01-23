Азербайджан обратился в МОК из-за качества медалей, выигранных на Олимпиаде в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с ухудшением качества медалей, полученных спортсменами страны на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

По результатам расследования, проведенного после обращений спортсменов, выявлено, что медали семерых азербайджанских олимпийцев, включая олимпийских чемпионов по дзюдо Идаята Гейдарова и Зелима Коцоева, претерпели изменения.

— Как результат этого расследования НОК направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет. После получения ответа из МОК будут предприняты очередные шаги по возврату медалей или их замене на новые, — говорится в сообщении НОК.

Ранее сообщалось, что более ста медалистов Олимпиады-2024 вернули награды из-за ржавчины и других видимых повреждений. МОК заверил, что все бракованные медали будут заменены в кратчайшие сроки.

На летней Олимпиаде в Париже азербайджанская сборная завоевала семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Рената Валеева