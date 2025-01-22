«Рубин» сыграет с сербской «Войводиной» в первом матче в году

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет свой первый контрольный матч в новом году — с сербской «Войводиной» в 17.00 по московскому времени. Встреча пройдет в рамках стартового тренировочного сбора в Турции.

«Войводина» является середняком сербского чемпионата. В текущем сезоне после 20 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующей «Црвены Звезды» подопечные Ненада Лалатовича отстают на 28 очков. Накануне «Войводина» в контрольной игре проиграла «Ахмату», пропустив единственный гол с пенальти — 0:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» перед весенней частью чемпионата занимает в таблице РПЛ восьмое место, отставая от лидера турнира «Краснодара» на 13 очков. На первом сборе в Турции команда Рашида Рахимова также сыграет с македонской «Стругой» — 25 января в 17.00 по мск.

Прямую трансляцию встречи с «Войводиной» покажут в соцсетях казанского «Рубина».

Зульфат Шафигуллин