Совет Международной федерации хоккея рассмотрит допуск российских хоккеистов к Олимпиаде

Фото: Динар Фатыхов

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) запланировал обсуждение вопроса о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии на 3—4 февраля. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В эти дни также будет рассматриваться реинтеграция как российской, так и белорусской сборных на сезон 2025/26, который будет олимпийским.

При условии допуска команда России окажется в группе С вместе со сборными США, Словакии и Латвии. Напомним, что в феврале 2022 года IIHF приостановила участие сборных России и Беларуси в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, и в турнире примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые с 2014 года.



Напомним, что глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш высказался за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.



Анастасия Фартыгина