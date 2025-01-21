Тренер «Реактора» дисквалифицирован на семь матчей за провокацию драки в МХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал главного тренера хоккейного клуба «Реактор» Игоря Федотова на семь матчей. Такое решение было принято после изучения обстоятельств массовой драки, произошедшей во время матча МХЛ между «Реактором» и «Ирбисом».

Встреча, которая завершилась со счетом 8:0 в пользу «Ирбиса», отметилась массовой дракой в начале третьего периода, в которой приняли участие все полевые игроки обеих команд. После этого инцидента лига уже дисквалифицировала четырех игроков «Реактора»: Данила Шишкина, Андрея Еременко, Жоэ Кристофа Муиссу и Тимофея Уракова, а также наложила на них штрафные санкции.

Теперь же, после расследования обстоятельств инцидента, лига признала главного тренера «Реактора» Игоря Федотова виновным в провокации своих игроков на драку и приняла решение о его дисквалификации на семь матчей.

— Подобные действия создают угрозу целостности проведения матчей, а также жизни и здоровью хоккеистов, — говорится в официальном решении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Рената Валеева