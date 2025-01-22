В Федерации хоккея России сомневаются в допуске сборной к Олимпиаде

Фото: Динар Фатыхов

В Федерации хоккея России (ФХР) сомневаются в допуске российской хоккейной сборной к Олимпийским играм в 2026 году в Италии. Такое заявление сделал член правления ФХР Борис Михайлов. По его словам, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не вызывает доверия.



— Хотелось бы верить в это, но я сомневаюсь в этом. Слова и дела — разные вещи! Сначала идет информация, а потом дела. Вот когда они сделают это, тогда можно будет говорить о чем-то. У меня есть недоверие к Международной федерации хоккея, — сказал Михайлов РИА Новости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник стало известно о планируемом в ИИХФ обсуждении возвращения сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Соответствующий диалог по допуску россиян на турнир может состояться в начале февраля.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований по хоккею с весны 2022 года. Санкции были введены из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин