Судейская бригада отстранена от работы в Единой лиге ВТБ после матча

Фото: Максим Платонов

Единая лига ВТБ объявила о временном отстранении судейской бригады, работавшей на матче регулярного чемпионата между ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубанью», прошедшем в воскресенье. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

Напомним, что в напряженном поединке, завершившемся победой «Локомотива-Кубани» со счетом 106:104, в концовке четвертой четверти был удален главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис за споры с арбитрами.

Согласно заявлению лиги, анализ работы судей на этом матче выявил ряд ошибок.

— В последние 2 минуты основного времени матча судьи совершили 4 ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат матча, — говорится в официальном сообщении. Лига подчеркнула, что предоставила судьям детальный отчет об их работе, указав на конкретные недочеты.

Рената Валеева