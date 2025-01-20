Глава FIS призвал допустить спортсменов из России и Белоруссии к мировым турнирам

Фото: Максим Платонов

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш высказался за допуск российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Ранее их отстранили из-за ситуации на Украине.

По мнению Элиаша, у спортсменов должна быть возможность участвовать в турнирах по примеру Олимпиады-2024 в Париже.

— Это очень хорошо сработало с белорусскими и российскими спортсменами. Важно быть нейтральным в этих вопросах. Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны быть за это наказаны, — цитирует его Aftonbladet со ссылкой на Radiosporten.

Напомним, с 16 по 19 января в Казани прошел этап Кубка России по лыжным гонкам. С 28 февраля по 9 марта в столице Татарстана состоится чемпионат страны по лыжным гонкам. Его даты совпадают с чемпионатом мира по лыжным гонкам, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина, который пройдет с 26 февраля по 9 марта.

Галия Гарифуллина