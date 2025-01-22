Российская чемпионка мира по самбо отстранена из-за возможного допинга

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионка мира по самбо Олеся Посылкина временно отстранена от соревнований. Спортсменка подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Посылкина отстранена с 4 декабря 2024 года из-за обнаруженного в допинг-пробе запрещенного фуросемида. Сам препарат не является допингом, однако частенько используется для того, чтобы скрыть употребление иных допинговых веществ.

На сегодняшний день проводится разбирательство по делу российской спортсменки.

В ноябре 2024 года Посылкина завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Казахстане. Также она побеждала на мировом первенстве в Киргизии два года назад.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Российская сборная выиграла неофициальный командный зачет на чемпионате мира в Казахстане, завоевав 16 золотых медалей. При этом спортсмены из России и Белоруссии не смогли выступить на турнире под своими флагами из-за санкций.



Зульфат Шафигуллин