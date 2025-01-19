Татарстанец Сергей Ардашев взял золото в скиатлоне на пятом этапе Кубка России
Татарстанец Сергей Ардашев победил в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.
Он проехал дистанцию за 44 минуты 46,8 секунды. Второе место также занял представитель Татарстана Савелий Коростелев (отставание 0,1 секунды), третье — Илья Семиков (+0,2).
При этом трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, также представляющий республику, занял 23-е место. Спортсмен, шедший в группе лидеров, упал незадолго до финиша и завершил гонку пешком, держа лыжи в руках. Его отставание от победителя составило 35,4 секунды.
Напомним, среди женщин выиграла лыжница из Татарстана Дарья Непряева.
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