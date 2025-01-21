Агент форварда «Ак Барса» Галимова рассказал об интересе к игроку из НХЛ

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Артема Галимова, рассказал об интересе к своему клиенту из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Права на хоккеиста в Северной Америке закреплены за клубом «Анахайм».

Контракт Галимова с «Ак Барсом» истекает по окончании нынешнего сезона.

По словам Черных, «Анахайм» проявляет серьезный интерес к хоккеисту, однако изначально сторона игрока намерена переговорить с казанским клубом.

— «Анахайм» действительно выходил на нас пару дней назад, когда «Ак Барс» находился на востоке. В «Дакс» сказали, что у них огромное желание видеть Артема в своем составе. После этого я попросил наших представителей за океаном связаться с клубом, и они эту информацию подтвердили. Интерес серьезный, но мы никакого решения еще не озвучивали. Первоначально будет общение с «Ак Барсом», а также я должен буду переговорить с самим Артемом, чтоб он сам для себя принял решение, — сказал Черных «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Галимов всю взрослую карьеру выступал за «Ак Барс», дебютировав в системе клуба в сезоне-2016/17. По итогам чемпионата КХЛ — 2019/20 нападающий был признан лучшим новичком лиги. В текущем сезоне Галимов забил 22 гола и отдал 19 голевых передач в 46 матчах.



В понедельник форвард отличился в игре с «Адмиралом» (2:1Б), забросив шайбу в основное время и реализовав два послематчевых буллита.

В октябре прошлого года Галимов признался в желании провести всю карьеру в «Ак Барсе».

Зульфат Шафигуллин