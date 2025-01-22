Товарищеский матч «Рубина» с «Войводиной» отменен из-за ливней в Турции

Фото: Динар Фатыхов

Товарищеский матч между казанским «Рубином» и сербской «Войводиной», запланированный на сегодня в 17.00 мск, отменен. Игра должна была пройти в рамках стартового тренировочного сбора в турецком Белеке.

Причиной отмены матча стали неподходяшие для игры погодные условия. По информации пресс-службы казанского клуба, в Белеке с вечера предыдущего дня продолжаются сильные ливни, что сделало футбольное поле непригодным для проведения матча.

Вместо товарищеского матча «Рубин» проведет тренировку в спортивном зале.

Также из-за непогоды были отменены другие контрольные матчи российских клубов, проводивших сборы в Турции. В частности, не состоялись игры «Факела» и грозненского «Ахмата».

— Из-за неблагоприятных погодных условий отменена контрольная игра нашей команды с болгарским клубом «Славия», которая должна была начаться в 16.00. Команда проведет тренировку в тренажерном зале, — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Рената Валеева