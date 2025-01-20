Защитник УНИКСа Илюк рассказал о победе УНИКСа и УНИКСа-2 в один день

Защитник казанского УНИКСа Роман Илюк поделился впечатлениями от уверенной домашней победы над «Самарой» (94:59), поблагодарил болельщиков за поддержку и высказался о текущей форме команды.



— Поздравляю всех с победой! Да, конечно, можно [сказать, что все удалось]. Мы сыграли очень здорово, это шло прежде всего от защиты,— заявил Илюк пресс-службе клуба.

Отдельно защитник поблагодарил болельщиков за громкую поддержку и скандирование его имени. На вопрос о своей игре, Илюк ответил, что оценку его выступлению должен дать тренер, однако отметил, что сам он старался по максимуму.

— Прежде всего, благодарю наших болельщиков за поддержку. Думаю, оценку моему выступлению все-таки должен дать тренер. Знаете, вчера у меня было две игры: сначала — за «молодежку», потом — за основу. Обе мы выиграли. Я старался по максимуму. На мой взгляд, результат вышел неплохим, — прокомментировал защитник.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что в день игры с «Самарой» Илюк успел сыграть и за молодежный состав УНИКСа, также одержав победу.

На вопрос о том, достигла ли команда своего пика формы, Илюк ответил, что склоняется к этому мнению, хотя и не может сказать наверняка.

— Не могу сказать наверняка, но склоняюсь к тому, что да, сейчас мы в оптимальной форме. Каждый день команда упорно трудится, стремясь к главной цели — победе в чемпионате, — подытожил Роман Илюк.

Рената Валеева