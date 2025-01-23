«КАМАЗ» арендовал форварда «Рубина-2» Моторина до конца года

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Даниил Моторин переходит в футбольный клуб «КАМАЗ», выступающий в Первой лиге, на правах аренды до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Рубин-2» в своем телеграм-канале.

20-летний Моторин признан лучшим молодым игроком группы 4 ФНЛ-2. В прошедшем сезоне он забил 13 мячей, заняв второе место в списке бомбардиров группы. Его команда «Рубин-2» под руководством Гёкдениза Карадениза заняла третье место в турнирной таблице.

«КАМАЗ» завершил первую часть сезона на 13-й позиции в турнирной таблице Первой лиги.

Рената Валеева