«Семь жемчужин. Река памяти»: как Рамай забыл о семейных ценностях

Государственный ансамбль песни и танца РТ показал сиквел мюзикла 2006 года

Малика Азмуханова и Государственный ансамбль песни и танца РТ. Фото: Мария Зверева

Государственный ансамбль песни и танца РТ представил своеобразный сиквел музыкального спектакля 2006 года. В новом варианте он получил название «Семь жемчужин. Река памяти». Главный герой Рамай, обретший необходимые жизненные ценности в первой части, повзрослев, подзабыл их. Все роли исполняют артисты ГАПиТ, а постановщиками выступили казанские «москвичи» Лия и Антон Гисметулловы.

Женился, закрутился — кризис

В 2006 году спектакль «Семь жемчужин» рассказывал о герое Рамае (его играл студент консерватории, певец Айдар Сулейманов), который влюбился в девушку, а чтобы взять ее в жены, отправился искать семь заветных жемчужин. Балетмейстером-постановщиком спектакля стал Олег Николаев, за костюмы отвечала Наиля Кумысникова.

В новой версии постановки повзрослевший Рамай (солист хоровой группы ансамбля Фаниль Файзуллин) выбирает карьеру вместо жены Энже (Инзиля Самитова) и дочери Айсу (Малика Азмуханова), которых уносит река времени. Чтобы их вернуть, мужчина отправляется в путешествие за забытыми жемчужинами, важными ценностями. Он просит прощения у матери, оказывается на базаре, сталкивается с духами леса, освобождает родник. В итоге участвует в схватке с самим собой.

Инзиля Самитова и Фаниль Файзуллин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Здесь появляется образ его жены, к которой он пытается пробиться, но какие-то сущности, какие-то неверные модели поведения, какие-то паттерны, которые глушили его, мешают ему пробиться, — указывает композитор Радик Салимов.

По его словам, история перезагрузки мюзикла началась с того, что в гости к ансамблю в отремонтированное здание на ул. Островского пришла министр культуры РТ Ирада Аюпова и предложила вспомнить программу 2006 года. В ГАПиТ решили переосмыслить ее с точки зрения современности.

— Сила «Семи жемчужин» не в том, что ты их открываешь один раз, а в том, что они работают всегда, — говорит Салимов. — Есть определенные незыблемые ценности, которые спасают людей, помогают им стоять правильно в этой жизни, идти по верному пути. Наш герой знал про них, но по каким-то весьма уважительным причинам подзабыл.

— Претензии к качеству звука сейчас изменились, слушатель вырос, поэтому и оркестровку, и аранжировку я решил пересмотреть. Добавились какие-то новые номера, — добавляет композитор, который несколько лет и сам постоянно играет с оркестром на бас-гитаре, а в постановке выходит на сцену с любимым кураем.

Чулпан Салимуллина, мать Рамая. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Семейные ценности в России — это самое главное»

Спектакль начинается с современных танцев, которые постепенно трансформируются в народные, то же самое происходит с костюмами. Музыка звучит постоянно, также переходя от поп-звучания к традиционному. Кроме того, она сопровождает и драматические эпизоды. Запоминается, к примеру, суетливый бас, который характеризует настроения Рамая, погруженного в работу.

Новый текст постановки написала актриса и драматург Мария Сивова, а перевела Айгуль Минкина. Над репликами артистам точно надо поработать, потому что в спектакле о традициях они должны звучать абсолютно «по-татарски». Есть вопросы к игре актеров, однако и здесь понятно, что для них такой спектакль — это большой вызов.

Художественный руководитель ансамбля Айрат Хаметов не скрывает, что спектакль намеренно создавали максимально своими силами, чтобы его можно было вывозить на гастроли. Ближайшие крупные выезды ожидаются в апреле.

— Мы этот спектакль заново восстановили для того, чтобы это было понятно, актуально для сегодняшней молодежи. Семейные ценности в России — это самое главное, — говорит худрук.

Это сирены. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Главный герой похудел на 9 килограммов, понимаете?»

Хаметов преподавал в институте культуры, когда там учился Антон Гисметуллов. И Лия, и Антон окончили ГИТИС. В Казани в этом году они работали над цирковой программой «Эхо Азии». Кроме того, участвовали в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Лия ставила симфоническое шоу «Гарри Поттер», а также юбилейное шоу госансамбля «Гжель» в Кремлевском дворце.

Собственно, на открытии трассы М-12 в конце 2023 года Хаметов увидел работу «Гжели» и предложил Гисметулловым сотрудничество. В итоге прислал запись первого спектакля. Семейная пара пересмотрела ее несколько раз и предложила новую концепцию, в частности, Гисметулловы сосредоточились на одной жемчужине — традициях.

— Нам кажется, что сейчас это очень актуально, так как новое поколение должно сохранять традиции, чтить, не ломать, а перерабатывать, по-своему их воспринимать, — говорят постановщики.

А это волки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Антон вспоминает, что на постановку приехал из Москвы с бабушкой 10-летний сын его сестры, и вместо того чтобы уткнуться в телефон, посмотрел весь спектакль и потом пересказывал важные сюжетные повороты.

Самым серьезным вызовом для хореографов была работа с ансамблем, который занимается традиционной музыкой и танцем.

— Артисты очень сильно загорелись. Для многих это было что-то новое, для некоторых — то, чего им не хватало, — вспоминают Гисметулловы репетиции. — Мы не из тех людей, которые говорят, что современная хореография или народные танцы — это правильно. Мы любим все, и артисты это почувствовали.

При этом постановщики указывают, что им не хватало времени на проработку современной техники. Им бы хотелось, чтобы музыканты, танцоры, певцы слышали друг друга. При этом, отмечают Гисметулловы, только после первого прогона до участников дошло, что это будет не цепочка концертных номеров, а полноценный драматический спектакль.

Спектакль обещают показывать на гастролях. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Но мы считаем, что ребята справились. После первого дня мы сели расстроенные, думали, как они освоят материал? Но потом — молодцы, молодцы! Они старались, повторяли. Танцевала и балетная группа. Главный герой похудел на 9 килограммов, понимаете? Он переживал, проживал это все, приходил домой, говорил нам: у меня вес тает.

Прямо на сцене Фанилю Файзуллину вручили звание заслуженного артиста РТ. А главный подарок Малике Азмухановой Хаметов вручил в середине второго отделения, остановив действие и вынеся на сцену большую куклу.