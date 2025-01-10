Дания Жанси: «Каждый из нас живет в своей матрице»

В Казани прошла презентация книги Дании Жанси «Путешествия Лейлы»

Фото: Динар Фатыхов

В прошлом году в издательстве Inspiria вышла книга «Путешествие Лейлы». Это дебютный роман писательницы Дании Жанси, которая родом из Казани. Роман-калейдоскоп и роман-головоломка — так книгу позиционирует издательство. Такие же характеристики можно встретить в отзывах. Но поразительно в этом романе даже не это, а то, что книга «Путешествия Лейлы» вышла ровно тогда, когда она оказалась максимально актуальной и предугадала реальность.

От картины мира экспата до абсурда

Главная героиня романа, Лейла, просыпается в клинике и не понимает, что происходит. Вот вроде бы только перелетала из одной страны в другую, рассталась с бойфрендом, а теперь находится в очень странном месте, где либо люди вокруг сошли с ума, либо у самой Лейлы не все в порядке с головой. Лейла просит ноутбук, но никто не понимает, что это. Никто не знает, что такое интернет. Постепенно Лейла осознает, что все ее знания о мире обнулились. То ли это был сон, то ли временное помутнение. В новом мире все немного иначе.

Сама Дания Жанси сказала, что ее роман — это «своеобразный оммаж на «Путешествия Гулливера», где путешествия по нашему настоящему миру, воспоминания о нем постепенно переходят в фантасмагорию». Таким образом она хотела подчеркнуть настоящие социальные проблемы, которые существуют уже в нашем, реальном, мире. «Кроме того, в этой книге я постаралась показать картину миру через оптику экспата, который не привязан ни к одной из стран. Работает он в одной стране, живет в другой, родился в третьей», — сказала Дания Жанси.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Над романом «Путешествия Лейлы» Дания начала работать в 2017 году, когда участвовала в марафоне, в котором нужно было написать за месяц 50 тыс. слов. Именно тогда она набросала черновой вариант книги, основные сюжетные линии и путешествия Лейлы по миру. Сама Жанси тогда жила в Дубае, и образ жизни героини был писательнице довольно близок. К тому же хорошим материалом для романа стала жизнь в окружении таких же экспатов. «Я видела много абсурдных ситуаций. То, что в одной части света может быть нормой, в другой — ненормой. Получаются яркие частички калейдоскопа, которые можно использовать как материал для создания художественного пространства», — отметила Дания.

Черновик она отложила. И занялась им, когда вернулась в Россию. Жанси сказала, что первый вариант романа был жанровым произведением, более похожим на фэнтези и больше в рамках жанра альтернативной истории. Следующую версию писательница переосмыслила и переписала, насытила историями, воспоминаниями и собственной рефлексией от того сумасшедшего образа жизни, которым жила в Дубае. «При этом я старалась не писать про себя, чтобы не получился автофикшн. Скорее, это были места, сценки, которые я подсмотрела и постаралась передать глазами героини. Я хотела подчеркнуть социальные проблемы, которые замечала в разных частях мира».

Написано давно, но про сегодня

После прочтения романа появляется четкое ощущение, что Дания Жанси списала его с реальности, доведя реальность до абсурда. Но оказалось все совсем не так. Финальную точку в романе она поставила в январе 2022 года, задолго до того, как мы увидели абсурд происходящего во всем мире. Как сказала писательница, дальше правки были только по языковой части и стилистике. Сам сюжет никто не трогал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Можно предположить, что выйди роман до 2022 года, то не попал бы в нерв так, как сейчас. Читая его и сканируя реальность, понимаешь, что не такая уж и фантасмагория в книге. И то, что еще три года назад казалось сюрреалистичным, сегодня вполне легко можно представить. «К сожалению, в последнее время очень многое в мире изменилось. И действительно, все происходящее напоминает сюрреализм, причем в самых разных географических точках мира. Если отключить рациональное мышление, то можно легко представить, что каждый из нас живет в своей матрице», — сказала Дания.

По сути, это даже вписывается в рациональное объяснение происходящего. Мы смотрим на мир через призму своего опыта, личных убеждений и воспоминаний. Алгоритмы социальных сетей создают нам информационный вакуум: мы читаем только то, что отвечает нашей картине мира. Мы предпочитаем понятных, хорошо известных нам людей в своем окружении. Чем не матрица, которую мы сами себе и создали?!

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нашем реальном мире сложно отличить факты от мнений, правду от лжи. Мы находимся в водовороте информации, в которой сложно ориентироваться. Этот хаос пугает. В таком же хаосе оказалась Лейла с новым для нее миром. Незнакомым. Здесь в США процветает рабство, а в Великобритании правит коммунистическая партия. Здесь весь мир охвачен антисемитизмом, а палестинская земля — оплот демократии. Здесь весь мир в восторге от австрийского художника Ади, который до боли похож на Адольфа Гитлера. В этом мире, который пошел по другому сценарию развития, есть люди, борющиеся за демократические права и свободы, но они делают это совершенно недемократическими способами, через терроризм и насилие.

Точка невозврата

Нам всегда кажется, что есть какой-то правильный путь развития. Но, читая этот роман, понимаешь, что выбери мы (как человечество) этот правильный путь, все равно придем к разрухе, лжи и агрессии. Довольно легко потерять веру в человечество. Именно так читается роман сегодня.

Хотя Дания Жанси не закладывала эту мысль. «Я часто вспоминаю фразу из книги «Бегущая с волками» о наивности и невинности души. Наивность — это когда ты, может быть по глупости, не различаешь добро и зло, видишь мир в розовых очках. А состояние невинности души — это когда все знаешь, все понимаешь, но все равно выбираешь видеть добро вместо зла. Мне хочется верить, что мы можем прийти к чему-то светлому, и каждый у себя в душе может победить страх и зло», — сказала Дания Жанси.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В философской концепции романа была идея несостыковки. Много лет назад Дания посетила музей Холокоста в Вашингтоне. Тогда ее сильно поразило все, что она там увидела и прочитала. По словам писательницы, она приходила в музей каждый день в течение недели, в голове не укладывалось все происходящее. А потом Дания переехала жить на Ближний Восток, где увидела уже другую историю, которая произошла с Палестиной. Аналогичные эмоции вызвали у нее трагедии ЮАР и апартеид в Африке, который в итоге был с двух сторон. «Вот то, что я изучала и пыталась понять эти взаимосвязи», — добавила Дания.

В каждой книге в жанре альтернативной реальности есть точка, в которой история пошла по другому пути развития. У Дании Жанси в романе «Путешествия Лейлы» этот момент не столь очевиден. Потому что он не играет важной роли. Тем не менее для себя она этот момент прописала. «У меня была большая магнитная доска, где я прочерчивала эпохи, страны, что где могло происходить, и как это влияло на соседние регионы. Та точка невозврата в моей книге — это Первая мировая война. Она окончилась немного раньше. Для одних стран с меньшими потерями, для других с колоссальными изменениями, порушились колониальные структуры», — рассказала Дания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мире, в котором живет Лейла, Второй мировой войны вообще не было, а Первую все называли «Великой». При этом Жанси показывает этот мир именно так, как о нем узнавала героиня роман, как она его видела, и Дания объясняла все события через видение и жизненный опыт Лейлы.

Несмотря на такие сложные темы, книга легко читается. В ней нет массивных конструкций, но есть свои языковые особенности. К примеру, засилье англицизмов. Это такой стеб над языком экспатов, которые пытаются сделать свою речь универсальной и облегченной, такая смесь «французского с нижегородским».

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».