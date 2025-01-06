В России водителям запретят держать в руках посторонние предметы

Автоэксперт заявил, что нельзя будет «держать сигарету, вейп или другое устройство для употребления табака, и также и шаверму, и все остальное»

Фото: Динар Фатыхов

Согласно новым поправкам в правила дорожного движения, которые будут приняты в 2025 году, водителям запретят держать в руках посторонние предметы, за исключением навигационных. Об этом RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

На данный момент в ПДД действует запрет разговаривать по мобильному телефону без использования гарнитуры или громкоговорящей связи. После принятия поправок водителям нельзя будет «держать сигарету, вейп или другое устройство для употребления табака, и также и шаверму, и все остальное».

— Эта история носит скандальный характер, потому что на самом деле в правилах дорожного движения не содержатся требования держаться двумя руками за руль. Мы увидим большое количество попыток обжалований, которые притащат за собой вот эти требования. Хотя в целом, в целом они обоснованные, — считает эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в России также одобрили увеличение штрафов за некоторые нарушения ПДД, включая превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и езду без ремня безопасности. Так, размер штрафа за превышение скорости будет увеличен, а за повторное вождение без ОСАГО введут новый штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медицинского освидетельствования штрафы будут увеличены с 30 тыс. до 45 тыс. рублей.