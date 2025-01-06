Рустам Минниханов: «Рождество Христово — это торжество добра, веры, любви и жизненного оптимизма»

Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Рождеством Христовым. По его словам, этот праздник «знаменует надежду на лучшее, указывает путь к духовному совершенствованию, счастью и созиданию».

— Рождество Христово — это торжество добра, веры, любви и жизненного оптимизма, которые особенно нужны всем нам в столь непростое время. Его празднование утверждает незыблемость традиционных ценностей, подчеркивает важность крепких семейных отношений. В этом смысле оно является символическим продолжением Года семьи, который был наполнен особым содержанием и важными событиями. В Республике Татарстан, где православие наравне с исламом и другими религиями является важнейшим фактором духовно-нравственного развития, празднование Рождества Христова неизменно проходит в атмосфере добрососедства и взаимопонимания, — заявил Минниханов.