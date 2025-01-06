Бразилия объявила о присоединении Индонезии к БРИКС в качестве полноправного члена

Фото: Галия Гарифуллина

Бразилия, председательствующая в этом году в БРИКС, сообщила о вступлении Индонезии в организацию в качестве полноправного члена.

Это решение одобрили страны группы, говорится в заявлении в МИД страны.

В конце декабря МИД России объявил, что с 1 января 2025 года Индонезия, а также Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан присоединятся к БРИКС в качестве новых стран-партнеров. По информации ведомства, бразильское председательство в БРИКС сообщит о новом статусе стран-партнеров после получения ответов от них.

