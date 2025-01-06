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Митрополит Кирилл совершил литургию в Рождественский сочельник

16:35, 06.01.2025

Сегодня глава Татарстанской митрополии совершит всенощное бдение в Казанском соборе (начало в 17.00) и Божественную литургию (начало в 23.30)

Митрополит Кирилл совершил литургию в Рождественский сочельник
Фото: взято с сайта tatmitropolia.ru

Накануне Рождества Христова, в Рождественский сочельник, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил великую вечерню и Литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.

— Мы молимся в этот святой день и будем молиться в предстоящую ночь о том, чтобы Господь подал нам настоящую детскую чистоту и простоту, в которой нет места лукавству и хитрости. С праздником всех! Всем вам самого доброго, благословенного, радостного, утешительного в этот великий праздник Рождества Христова! — обратился митрополит к верующим.

взято с сайта tatmitropolia.ru

Сегодня глава Татарстанской митрополии совершит всенощное бдение в Казанском соборе (начало в 17.00) и Божественную литургию (начало в 23.30).

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