В первый рабочий день 2025 года в Татарстане прогнозируется оттепель

В конце недели также ожидается аномально теплая погода с температурами около 0 градусов

Фото: Максим Платонов

В ближайшие два дня в Татарстане ожидается морозная погода, которая сменится оттепелью. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Предстоящей ночью и завтра в первой половине дня осадки не ожидаются. Похолодание достигнет до -10 — -15 градусов, в низких районах при прояснениях — до -18 градусов. В отдельных районах ожидается туман. Во второй половине дня, начиная с запада, ожидаются снег, ветер до 14 м/с и метель с ухудшением видимости 1-2 км. В это время потеплеет до -5 — -10 градусов.

Уже 8 января ночью ожидается до -6 градусов, днем — до +2 градусов. В ночные часы прогнозируют выпадение снега, в утренние и дневные — мокрого снега с моросью. Местами возможна метель и ветер порывами до 16 м/с.

— Погодные условия будут способствовать образованию на дорогах сильной гололедицы, — заявили синоптики.

В первый рабочий день 2025 года, 9 января, в республике сохранится оттепель с осадками в основном в виде мокрого снега и дождя. Сохранится сильный ветер порывами 15-20 м/с, а температуры в течение суток составят от -3 до +2 градусов — это на 10 и более градусов выше нормы.

По предварительному прогнозу, 10 и 11 января в наших районах сохранится аномально теплая погода с температурами около 0 градусов, местами с небольшими осадками.

— Оттепель в сочетании с осадками в виде мокрого снега и дождя может спровоцировать сход снега и льда с крыш зданий и других наклонных поверхностей. Будьте осторожны! — предупредили в Гидрометцентре.