В Татарстане проверили безопасность 245 храмов перед Рождеством
Накануне Рождества сотрудники Главного управления МЧС России по Татарстану проверили храмы на безопасность.
— На учет взяты 245 объектов проведения рождественских праздников, — сообщили в ведомстве.
Особое внимание в ходе проверок было уделено содержанию путей эвакуации, исправности систем пожарной автоматики и систем оповещения людей о пожаре, наличию и исправности противопожарного водоснабжения, а также практическим тренировкам по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Напомним, сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит Божественную литургию в Казанском соборе. Начало — в 23.30.
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