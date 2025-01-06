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В Татарстане проверили безопасность 245 храмов перед Рождеством

17:15, 06.01.2025
В Татарстане проверили безопасность 245 храмов перед Рождеством
Фото: Максим Платонов

Накануне Рождества сотрудники Главного управления МЧС России по Татарстану проверили храмы на безопасность.

— На учет взяты 245 объектов проведения рождественских праздников, — сообщили в ведомстве.

Особое внимание в ходе проверок было уделено содержанию путей эвакуации, исправности систем пожарной автоматики и систем оповещения людей о пожаре, наличию и исправности противопожарного водоснабжения, а также практическим тренировкам по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Напомним, сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит Божественную литургию в Казанском соборе. Начало — в 23.30.

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