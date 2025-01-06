Французская книжная индустрия запускает систему отслеживания продаж

Основной задачей Filéas станет разработка единого портала, который будет предоставлять данные о продажах книг

Во Франции объявлено о создании системы Filéas, которая изменит подход к мониторингу продаж на книжном рынке, пишет издание The Bookseller. Этот проект объединяет восемь ведущих организаций отрасли, включая Национальную ассоциацию издателей (Syndicat National de l’Edition, SNE), Французскую ассоциацию книготорговцев (Syndicat de la Librairie Française, SLF) и Постоянный совет писателей (Conseil Permanent des Ecrivains, CPE), представляющий интересы 15 организаций авторов и других творческих специалистов.

Основной задачей Filéas станет разработка единого портала, который будет предоставлять данные о продажах книг. Авторы смогут получить доступ к информации бесплатно, а издатели и дистрибьюторы — по подписке. Система будет базироваться на уже существующих библиографических инструментах, а первым шагом станет запуск еженедельного индикатора продаж, основанного на данных исследовательской компании GfK. В дальнейшем планируется переход к ежедневному индикатору, который будет собирать информацию из более чем 700 книжных магазинов.

Работать система начнет в 2025 году. Презентация проекта состоится на Парижском книжном фестивале, который пройдет с 11 по 13 апреля в знаменитом Гран-Пале рядом с Елисейскими полями. Эксперты подчеркивают, что этот шаг может значительно повысить прозрачность рынка и предоставить его участникам новые возможности для управления тиражами.

По словам руководителей проекта, система станет мощным инструментом для анализа продаж и оперативного принятия решений. В частности, она поможет оптимизировать производство книг, учитывая экономические и экологические факторы. Такие данные особенно важны в условиях растущего внимания к устойчивому развитию.

Руководство Filéas возглавила Харриет Сегмюллер, которая обладает большим опытом в издательской сфере. Председатель компании Альбан Серизье заявил, что новый инструмент позволит «лучше понимать продажи произведений» и станет «колоссальной поддержкой для индустрии».

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Екатерина Петрова