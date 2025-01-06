Писатель Павел Басинский готовит сериал по биографическому роману о Толстом

Права на экранизацию уже куплены, а сам автор будет участвовать в написании сценария

Фото: Динар Фатыхов

Писатель и литературный критик Павел Басинский сообщил ТАСС о начале работы над сериалом, основанным на его книге «Лев Толстой: бегство из рая», которая рассказывает о последнем этапе жизни Льва Николаевича и его драматическом уходе из Ясной Поляны. Права на экранизацию уже куплены, а сам автор будет участвовать в написании сценария.

Басинский отметил, что работа сценариста требует особого подхода, отличного от создания литературного произведения. Сценарий создается для многокомпонентной команды, где ведущую роль играет режиссер. «Кино — это режиссерское искусство: здесь свое самовыражение придется несколько, скажем так, приструнить. <...> Ты должен понимать, что это будет играть актерский коллектив — в кино задействовано огромное количество людей, которые будут зависеть от твоего сценария», — поделился писатель.

Павел Басинский. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В романе Басинский акцентировал внимание на взглядах Толстого, которые, по словам автора, остаются актуальными и сегодня. Темы свободы вероисповедания, отношения к войне, смертной казни, деньгам и собственности, которые в начале XX века воспринимались как радикальные, сейчас вызывают живой интерес, особенно у молодежи. Эксперты подчеркивают, что эти вопросы находят отклик в современных социальных дискуссиях, а идеи Толстого помогают по-новому взглянуть на сложные этические проблемы.

Павел Басинский — один из ведущих российских писателей, известный как автор биографических произведений о классиках русской литературы. Его работы, такие как «Горький: страсти по Максиму», «Подлинная история Анны Карениной» и «Тайная история Лизы Дьяконовой», неизменно становятся бестселлерами. Басинский — лауреат премий «Большая книга», «Антибукер» и других престижных наград. Он также входит в жюри крупных литературных конкурсов, таких как «Ясная Поляна» и премия имени Александра Солженицына.

По мнению экспертов, экранизация может стать не только данью уважения к наследию Толстого, но и мощным инструментом популяризации его идей среди нового поколения зрителей.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова