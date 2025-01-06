Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об уходе в отставку

Это произойдет после избрания нового лидера либералов

Джастин Трюдо заявил, что покинет пост председателя Либеральной партии Канады и премьер-министра страны. Это произойдет, когда изберут нового лидера либералов.

В декабре оппозиционная Консервативная партия Канады сообщала о намерении вынести на голосование вотум недоверия премьер-министру Джастину Трюдо и его правительству 30 января. Если это произойдет, то в стране будут назначены внеочередные выборы. На данный момент следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.

Сегодня СМИ сообщили, что Трюдо сам объявит об отставке с поста лидера Либеральной партии Канады — занимающий эту должность автоматически становится премьер-министром страны.