Раис Татарстана акцентировал внимание на безопасности в новогодний период

Фото: Динар Фатыхов

Рустам Минниханов подчеркнул, что основной задачей на предстоящие новогодние праздники является обеспечение безопасности, особенно на массовых мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

На совещании в Доме правительства региона он рассказал о необходимости круглосуточного дежурства и оперативного реагирования ответственных лиц в случае чрезвычайных ситуаций.

Глава республики также акцентировал внимание на бесперебойной работе служб жизнеобеспечения, отвечающих за водоснабжение, электроснабжение, газ и тепло. Он поручил обеспечить готовность противопожарных и спасательных служб, а также коммунальных и дорожных служб.

Минниханов добавил, что все меры безопасности в связи с использованием беспилотников в республике также приняты, и заверил, что после событий 21 декабря будут предприняты все усилия для защиты граждан.

Напомним, что 21 декабря Казань была атакована беспилотниками, были повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания не было.



Анастасия Фартыгина